Melnjak: Nije drama, igramo već u nedjelju

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Luka Kolanovic via Guliver

Iskusni lijevi bek Hajduka Dario Melnjak odigrao je svih 120 minuta u teškom porazu svoje momčadi protiv Pafosa (4:0), nakon kojeg su se Bijeli oprostili od kvalifikacija za Europsku ligu.

Razočaranje nakon ispadanja bilo je veliko, no Melnjak je nakon utakmice sportski čestitao suparniku i dao svoju analizu dramatičnog susreta.

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“Čestitke Pafosu, bili su bolja ekipa. Ostaje žal što nismo izdržali još tu minutu i pol. Nije drama, imamo već utakmicu u nedjelju, a onda i u četvrtak. Igrali smo protiv dobre ekipe, dobrih igrača. Ostaje žal jer vjerujem da smo mogli bolje”, izjavio je Melnjak.

Pokušao je ponuditi i odgovor na pitanje o pripremi i mentalnom oporavku momčadi za nadolazeće izazove, naglasivši kako je zgusnut raspored u ovom trenutku zapravo dobra stvar.

“Imamo dva dana da se dobro oporavimo i budemo bolji u nedjelju”, poručio je lijevi bek splitske momčadi.

Ipak, poseban naglasak stavio je na zabrinjavajuću igru Hajduka van Poljuda, priznavši da momčad nema jasno objašnjenje za padove u gostujućim nastupima.

“Ne znam zašto nam se ovo događa na gostovanjima. Dogovorili smo se nešto drugo, a onda nas je protivnik dobro pritisnuo, stvarali su šanse. Mi nešto manje i na kraju nismo izdržali”, zaključio je Melnjak.