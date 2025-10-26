FIFA najavila pokretanje novog natjecanja: ‘Ovo će biti sjajan dodatak nogometnom kalendaru’

Podijeli :

INPHO DavexWinter via Guliver Image

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) najavila je pokretanje novog natjecanja, ASEAN kupa na kojem će sudjelovati zemlje jugoistočne Azije.

Novi turnir, “FIFA ASEAN kup”, bit će pokrenut kao dio sporazuma između FIFA-e i Udruženja zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), s ciljem poticanja razvoja nogometa u cijeloj regiji.

Fifa žestoko kaznila HNS: Dobro će se isprazniti blagajna zbog ponašanja navijača u Pragu!

Turnir će uključivati ​​svih 11 zemalja jugoistočne Azije (Filipini, Singapur, Tajland, Kambodža, Laos, Malezija, Vijetnam, Brunei, Indonezija, Mianmar, Istočni Timor) koje imaju populaciju od oko 700 milijuna ljudi.

“Nogomet ujedinjuje svijet i zajedno sa svih 11 zemalja ASEAN-a stvaramo FIFA ASEAN kup. Ovo će biti sjajan dodatak regionalnom nogometnom kalendaru. Natjecanje će pomoći u jačanju nacionalnog nogometa u regiji ASEAN-a i podržati razvoj našeg sporta diljem cijele jugoistočne Azije”, poručio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Objava je uslijedila tijekom 47. summita ASEAN-a u Kuala Lumpuru, gdje su Infantino i glavni tajnik ASEAN-a Kao Kim Hourn potpisali obnovljeni Memorandum o razumijevanju.

Krovna nogometna organizacija surađivat će s regionalnim dionicima, uključujući Azijsku nogometnu konfederaciju, Nogometni savez ASEAN-a i relevantne saveze članice FIFA-e, kako bi finaliziralo format turnira.