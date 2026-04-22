Buffon: Prije bih rekao da ću vidjeti 1000 izvanzemaljaca nego da se Italija neće plasirati na SP

Podijeli :

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Napisao je autobiografiju.

Legendarni talijanski golman Gianluigi Buffon u svojoj autobiografiji prisjetio se izlaska s terena u posljednjoj utakmici svoje izvanredne karijere u svibnju 2023. godine.

“Iznutra se osjećam zaista mrtvo. Imam 45 godina, a mnogi suigrači koji oko mene u kratkim hlačama hodaju prema svlačionici lako bi mi mogli biti djeca.”

POVEZANO Nakon predsjednika, iz Talijanskog nogometnog saveza odstupio i Buffon

U razgovoru za britanski list otkrio je kako se nosi s mirovinom, zašto krivi sebe za Zidaneovo isključenje u finalu Svjetskog prvenstva te analizira pad talijanskog nogometa, piše The Guardian.

U finalu protiv Francuske u Berlinu, njegov bivši suigrač Zinedine Zidane svladao ga je panenkom s bijele točke u sedmoj minuti. Marco Materazzi izjednačio je 12 minuta kasnije. Neposredno prije kraja prvog produžetka, Buffon je sjajnom obranom zaustavio Zidaneov udarac glavom.

“Dobro se sjećam”, kaže Buffon s kiselim osmijehom pa dodaje:

“Zidane je loptu udario glavom takvom snagom i nekom vrstom pakosti. Bilo je kao da ju je udario nogom, a ne glavom, jer je bilo tako brzo. Znao sam da je bio uvjeren da je zabio. Zato je bio frustriran što sam obranio, ali, budući da je nevjerojatan prvak, vjerujem da je na kraju i cijenio moju obranu.”

Pet minuta nakon te obrane, Materazzi je uvrijedio francuskog kapetana.

“Bio sam udaljen petnaestak metara i čuo sam tupi udarac. Da je to učinio bilo kome drugome, bio bi nokautiran. Pomoćni sudac to nije vidio. Jedini koji je to vidio bio sam ja. Zato sam potrčao prema sucu i pomoćniku kako bih im skrenuo pozornost”, tvrdi Buffon.

Buffon priznaje da je zbog Zidaneova isključenja bio “potresen i uhvaćen između pomiješanih emocija. Znao sam da je to Zidaneova posljednja utakmica, a on je bio jedan od najvećih i najelegantnijih igrača u povijesti nogometa. Bilo mi je žao što je za njega završilo na taj način.”

Više od godinu dana kasnije Materazzi je priznao da je isprovocirao Zidanea riječima.

“Draža mi je ku*va koja ti je sestra.”

Buffon kaže da on i Zidane nikada nisu razgovarali o tom incidentu.

“Nikad nisam htio načeti tu temu iz poštovanja. On je prvak koji je sve osvojio, ali vjerujem da je duboko u sebi ovo uvijek bila bolna situacija i zato ga nisam htio podsjećati.”

Prisjećajući se Zidaneove nevjerice nakon obrane, Buffon se na engleskom našalio: “Ja sam kriv.”

Komentirao je i to što se Italija po treći put nije plasirala na Svjetsko prvenstvo i objasnio pad talijanskog nogometa.

“Bila je to bolna stranica za talijanski nogomet i mene. Da su mi prije 12 godina rekli da će se ovo dogoditi, rekao bih da je lakše vidjeti 1000 izvanzemaljaca oko sebe nego da se Italija ne kvalificira za tri uzastopna turnira. Ali to je stvarnost”, kaže Buffon, koji je nakon neuspjeha napustio talijanski savez.

“Da bismo ovo prevladali, moramo razumjeti zašto postoje poteškoće. Moramo se promijeniti. Ako smo jasni u toj analizi, imamo potencijal stvoriti puno bolju budućnost. Ali ako poričete da problem postoji, onda će taj problem uvijek biti tu”, kaže Buffon pa navodi razloge pada:

Prvi je globalizacija, koja je omogućila svim momčadima da budu vrlo konkurentne. Drugo, do prije 15 godina, kada smo pobjeđivali, bili smo taktički jači od protivnika. I treće, imamo neke fantastične igrače, ali nedostaje nam istinski kreativni talent poput Roberta Baggia, Alessandra Del Piera ili Francesca Tottija, koji nam je nekada pomagao da pobjeđujemo.”