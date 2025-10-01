Mediji se raspisali o sukobu u Realu, Valverde poručio: ‘Ljudi mogu svašta reći, ali ovo…’

Podijeli :

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Mediji izvještavaju o napetostima unutar momčadi Real Madrida, a glavni akteri su trener Xabi Alonso i Urugvajac Federico Valverde.

Uoči utakmice protiv Kairata u Ligi prvaka, Alonso je zamolio Valverdea da se pripremi za igru ​​na poziciji desnog beka, na što je igrač navodno odgovorio da “nije rođen za igru ​​na poziciji beka”.

Zbog toga je ostao na klupi tijekom gostujuće utakmice u Kazahstanu, a novinari su primijetili da njegov govor tijela odaje veliko nezadovoljstvo. Valverde je posljednji ušao na teren, a u drugom poluvremenu se zagrijavao uz aut-liniju.

Ubrzo nakon toga, igrač, koji je član Real Madrida od 2017., oglasio se i pozvao na odanost Kraljevskom klubu.

“Pročitao sam nekoliko članaka koji štete mom ugledu. Svjestan sam da sam imao loše utakmice, ne krijem to i uvijek sam spreman suočiti se s kritikama.

Ljudi mogu svašta reći o meni, ali sigurno ne da sam odbio igrati. Dao sam sve što sam imao za ovaj klub, igrao sam ozlijeđen, nikada nisam imao nikakvog žaljenja i tražio pauzu ili odmor.

Imam dobar odnos s trenerom, dovoljno dobar da imam samopouzdanja reći treneru koju poziciju preferiram. Ali uvijek sam jasno davao do znanja da sam spreman igrati svugdje, na svakoj gostujućoj utakmici, na svakoj utakmici.

Ostavio sam srce i dušu za ovaj klub i nastavit ću to činiti, iako ponekad nije dovoljno i ne igram gdje želim

Kunem se na svoj ponos da nikada neću odustati i da ću ustrajati do kraja, igrajući gdje god budem potreban“, zaključio je Urugvajac.