VIDEO / Havertz se golom u Budimpešti pridružio Ronaldu i Mandžukiću

Pogotkom već u šestoj minuti finala Lige prvaka Kai Havertz pridružio se biranom društvu.

Naime, Kai Havertz postao je tek treći igrač koji se upisao u strijelce u dva finala Lige prvaka za dva kluba (Chelsea 2021., Arsenal).

Havertz je poentirao u šestoj minuti nakon što mu se lopta od njegova suigrača Trossarda odbila u for. Nijemac je povukao i poslije sjajnog sprinta silovitim udarcem zakucao loptu visoko pod gredu vratara Safonova.

Druga su dvojica Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real) i Mario Mandžukić (Bayern, Juventus).

Ronaldo je zabijao 2008. za Manchester United te 2014. i 2017. za Real Madrid, dok je Mandžukić pogodio 2014. za Bayern te 2017. za Juventus.