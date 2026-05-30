UŽIVO/VIDEO PSG – ARSENAL 1:1 Oprezna igra u produžecima, Arteta ‘poludio’ tražeći kazneni udarac

Champions League 30. svi 202617:02 > 20:22 0 komentara
AP Photo/Denes Erdos via Guliver Images

U 18 sati u Budimpešti igra se finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani se nadaju obrani naslova, a Arsenalu prvoj tituli europskog prvaka, 20 godina nakon bolnog poraza u finalu protiv Barcelone. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

20:21

104'

Zbog negodovanja su žute kartone zaradili Arteta i Rice.

20:21

103'

Skočila je sada cijela Arsenalova klupa tražeći najstrožu kaznu!

U duelu su bili Madueke i Mendes, Siebert je bio dobro postavljen i procijenio kako tu nije bilo elemenata za penal.

20:17

100'

Tempo je drastično pao u produžetku. Jedni i drugi su nekako oprezni i kao da se čuvaju za jedanaesterce.

20:16

98'

Žuti karton za Gyökeresa zbog rušenja Ramosa.

20:12

95'

Reagira sada Luis Enrique. Zaire-Emery ulazi umjesto Ruiza.

20:11

Evo te propuštene šanse Barcole

 

 

 

20:10

93'

Tek sada Arsenal je izborio prvi korner na utakmici, a ubrzo i drugi.

Ništa se posebno nije iz njih dogodilo.

20:07

90'

U prvi produžetak ulazimo s Ezeom i Zubimendijem umjesto Havertzom i Lewis-Skellyjem.

To je, dakle, već šest zamjena Artete, dok je Luis Enrique napravio tek dvije, od toga jednu prinudnu zbog ozljede Dembelea. Ali, to su dvojica važnih igrača manje sada.

20:02

90'+7

Gotovo je, prvi put nakon 2016. godine finale Lige prvaka ide u produžetak!

Posljednji se put to dogodilo 2016. kada je Real boljim izvođenjem penala svladao Atletico Madrid.

20:02

90'+7

U smiraj nadoknade Barcoli se otvorila zlatna prigoda u kontri, ali je s desetak metara iskosa nakon dugačkog sprinta pogodio vanjski dio mreže.

20:00

90'+6

Dembele ipak ne može dalje. Izašao je iz igre, ušao je Goncalo Ramos.

20:00

90'+6

Prvi žuti karton za PSG zaradio je Neves zbog faula na centru nad Havertzom.

20:00

90'+3

Dembele čini se ima problema sa zadnjom ložom, ali za sada nastavlja igru.

19:55

90'

Dok se ukazuje pomoć Rayi, stiže informacija kako će se igrati najmanje šest minuta sudačke nadoknade, kao u prvom dijelu.

19:54

89'

Blizu je sada bio Vitinha!

Doue mu je dopremio loptu, a veznjak PSG-a opalio je sa 17 metara malo preko Rayina gola.

