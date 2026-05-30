UŽIVO/VIDEO PSG – ARSENAL 1:1 Oprezna igra u produžecima, Arteta ‘poludio’ tražeći kazneni udarac

U 18 sati u Budimpešti igra se finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani se nadaju obrani naslova, a Arsenalu prvoj tituli europskog prvaka, 20 godina nakon bolnog poraza u finalu protiv Barcelone. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
104'
Zbog negodovanja su žute kartone zaradili Arteta i Rice.
103'
Skočila je sada cijela Arsenalova klupa tražeći najstrožu kaznu!
U duelu su bili Madueke i Mendes, Siebert je bio dobro postavljen i procijenio kako tu nije bilo elemenata za penal.
100'
Tempo je drastično pao u produžetku. Jedni i drugi su nekako oprezni i kao da se čuvaju za jedanaesterce.
98'
Žuti karton za Gyökeresa zbog rušenja Ramosa.
95'
Reagira sada Luis Enrique. Zaire-Emery ulazi umjesto Ruiza.
Evo te propuštene šanse Barcole
93'
Tek sada Arsenal je izborio prvi korner na utakmici, a ubrzo i drugi.
Ništa se posebno nije iz njih dogodilo.
90'
U prvi produžetak ulazimo s Ezeom i Zubimendijem umjesto Havertzom i Lewis-Skellyjem.
To je, dakle, već šest zamjena Artete, dok je Luis Enrique napravio tek dvije, od toga jednu prinudnu zbog ozljede Dembelea. Ali, to su dvojica važnih igrača manje sada.
90'+7
Gotovo je, prvi put nakon 2016. godine finale Lige prvaka ide u produžetak!
Posljednji se put to dogodilo 2016. kada je Real boljim izvođenjem penala svladao Atletico Madrid.
90'+7
U smiraj nadoknade Barcoli se otvorila zlatna prigoda u kontri, ali je s desetak metara iskosa nakon dugačkog sprinta pogodio vanjski dio mreže.
90'+6
Dembele ipak ne može dalje. Izašao je iz igre, ušao je Goncalo Ramos.
90'+6
Prvi žuti karton za PSG zaradio je Neves zbog faula na centru nad Havertzom.
90'+3
Dembele čini se ima problema sa zadnjom ložom, ali za sada nastavlja igru.
90'
Dok se ukazuje pomoć Rayi, stiže informacija kako će se igrati najmanje šest minuta sudačke nadoknade, kao u prvom dijelu.
89'
Blizu je sada bio Vitinha!
Doue mu je dopremio loptu, a veznjak PSG-a opalio je sa 17 metara malo preko Rayina gola.
