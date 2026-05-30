Baturina: Nastup na SP je ispunjenje dječačkog sna, znam da se od mene očekuje puno

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme u Rijeci, gdje će danas u 12:00 održati konferenciju za medije. Pred novinare su izašli Martin Baturina te Ante Budimir, dvojica igrača na koje se ozbiljno računa u nastavku reprezentativne akcije.

Utakmica protiv Belgije, koja je na rasporedu 2. lipnja u 18 sati na Rujevici, bit će prvi ozbiljan test u završnoj fazi priprema, dok će Hrvatska nogometna reprezentacija 7. lipnja u 20:45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije u posljednjoj domaćoj provjeri prije odlaska u SAD.

Na Svjetskom prvenstvu Hrvatska nogometna reprezentacija čeka skupina L, u kojoj će igrati protiv Engleske, Paname i Gane.

Prvi susret Hrvatska igra 17. lipnja u 22 sata protiv Engleske u Dallasu/Arlingtonu, zatim 24. lipnja u 1 sat iza ponoći protiv Paname u Torontu, dok grupnu fazu zaključuje 27. lipnja u 23 sata protiv Gane u Philadelphiji.

Kako se osjećate uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu?

“To je apsolutno ispunjenje dječačkog sna i svi jedva čekamo zaigrati na Svjetskom prvenstvu.”

Kakva je situacija u klubu?

“U početku je prilagodba u Comu bila teška, ali hvala Bogu, drugu polusezonu sam počeo igrati. Fabrégas je mlad trener, gladan uspjeha, takva je cijela ekipa. Uspjeli smo se plasirati u Ligu prvaka i presretan sam što sam dio toga.”

Na čemu ste najviše napredovali u zadnjih godinu dana?

“Možda nešto taktički. Treninzi i same utakmice te ubrzaju, moraš donositi brže odluke i poboljšaš se fizički. Puno sam napredovao, ali ima još prostora za napredak.”

Osjećate li da se sada od vas očekuje još više nego prije?

“Uvijek od sebe moraš očekivati najviše. Ovdje se od svakog igrača očekuje puno.”

Mnogi misle da će ovo Svjetsko prvenstvo donijeti revoluciju u taktičkom smislu. Koliko se uloga napadača i veznjaka mijenjala kroz godine?

“Gledam to i u svom klubu, što se veznjaka tiče. Ja nekada igram desno, nekada lijevo, nekada zadnjeg veznog. U utakmici protiv Rome naš je stoper igrao špicu kada smo imali loptu. Igrači su prekompletni svuda i moraš znati sve aspekte igre.”