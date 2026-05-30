Drama u Prvoj NL – Jarun ispao, Croatia se spasila

Jarun je nakon posljednjeg kola ostao bez statusa drugoligaša te će sljedeće sezone nastupati u trećem rangu hrvatskog nogometa. Zagrebački klub nije uspio izbjeći ispadanje iz Prve nogometne lige, a rasplet borbe za ostanak odlučen je u dvobojima protiv Cibalije te na utakmici između BSK-a i Croatije iz Zmijavaca.

Uoči završnih 90 minuta Jarun i Croatia imali su jednak broj bodova, no zagrebačka momčad bila je u povoljnijoj poziciji zahvaljujući boljem međusobnom omjeru. Kako bi sačuvao mjesto u ligi, Jarun je morao osvojiti barem isti broj bodova kao i njegov izravni konkurent.

U Bijelom Brdu Croatia je od početka bila bolja momčad, iako je već do odmora ostala s desetoricom nakon što je Robert Retyi zaradio dva žuta kartona. Unatoč brojčanom manjku, gosti su poveli preko Bruna Brajkovića, koji je postigao vrlo lijep pogodak.

Istodobno je Jarun na svom terenu tražio spas protiv Cibalije. Najbliže pogotku bio je u 74. minuti kada je Roko Peroš pogodio vratnicu, no samo nekoliko minuta kasnije uslijedila je kazna. David Žabec doveo je goste iz Vinkovaca u vodstvo i dodatno zakomplicirao situaciju domaćinima. Ipak, Peroš se ubrzo iskupio te u 80. minuti pogodio za 1:1.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao ni u Zagrebu ni u Bijelom Brdu. Takav rasplet odgovarao je Croatiji iz Zmijavaca, koja je preskočila Jarun na ljestvici i osigurala ostanak, dok je zagrebački klub završio u zoni ispadanja.

Veliku ulogu u ovakvom raspletu odigrala je i loša forma Jaruna u završnici sezone. U posljednjih šest prvenstvenih utakmica upisali su čak četiri poraza, uz samo jednu pobjedu i jedan remi. Momčad vodi Roy Ferenčina, dobro poznato ime hrvatskog nogometa, dok kapetansku vrpcu nosi iskusni Mario Maloča.