Mbappe se obratio i Uefi: ‘Takva osoba više ne bi smjela igrati Ligu prvaka!’

Kylian Mbappe dao je odlučan odgovor u mix zoni nakon pobjede Real Madrida nad Benficom 1:0, preusmjerivši fokus s rezultata na rasističke uvrede upućene Vinícius Junioru tijekom utakmice.

Susret je privremeno prekinut u drugom poluvremenu nakon što je Vinicius prijavio rasističke komentare koje je, prema navodima, izrekao Benficin igrač Gianluca Prestianni. Sudac je aktivirao protokol protiv rasizma prije nego što je igra nastavljena. Navodno je Presitanni nazvao Viniciusa “majmunom”.

Govoreći novinarima nakon utakmice, Mbappe je naglasio odgovornost koju igrači imaju na najvišoj razini nogometa.

“Nakon Vinijeva gola i slavlja, Benficin broj 25 — neću izgovoriti njegovo ime jer ne zaslužuje da ga izgovaram naglas — počeo je koristiti neprihvatljive riječi. Nazvao je Vinija „majmunom” pet puta. Pet puta!”

“Moramo biti primjer svoj djeci koja se ugledaju na nas, postoje stvari koje ne možemo prihvatiti. Ne treba generalizirati. Imam portugalske prijatelje, jako se dobro odnose prema meni, ali kada se netko tako ponaša, to treba reći. Ljudi ne znaju što se dogodilo i zato su nam zviždali. Nemam ništa protiv Benfice, kluba, ni njezina trenera, koji je za mene jedan od najboljih, a klub je najbolji u Portugalu i jedan od najboljih u povijesti. Ne možemo prihvatiti da se igrač koji nastupa u najjačem europskom natjecanju ponaša na takav način… taj mladić više ne zaslužuje igrati u Ligi prvaka, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Prepustimo to Uefi, koja uvijek pokušava nešto učiniti. Sada imaju ozbiljan slučaj i nadam se da će nešto poduzeti.“

Mbappe je jasno dao do znanja da su njegove riječi usmjerene na ponašanje pojedinca, a ne na Benficu kao instituciju. Također je doveo u pitanje ideju da bi isprika bila dovoljna.

“Jeste li vidjeli njegovo (Prestiannijevo) lice? Isprika? Nismo mi glupi, postoje stvari koje… ne kažem da sam savršen, ali takve stvari ne prešućujem. Taj je igrač mlad, kako možeš govoriti takve stvari na nogometnom terenu? Sada moramo vidjeti što će se dogoditi. Mi smo otišli, to je bila odluka momčadi, ne znam što se dogodilo, a onda smo se vratili. Fokusirali smo se na ono što radimo, ali danas najvažnija nije utakmica, postoji nešto važnije od utakmice. Takva osoba nije moj kolega, ne bi smjela ponovno igrati u Ligi prvaka.”

Francuski napadač opisao je i kako je momčad interno riješila situaciju, naglasivši da je Vinicius imao potpunu podršku suigrača.

“Pitao sam Vinija što želi učiniti. Što god želi, učinit ćemo kao momčad. Nikada nećemo ostaviti Vinija samog. Podržali smo našeg igrača. Da se to dogodilo vama, kako biste se osjećali?“

Mbappe je više puta istaknuo da je, unatoč važnosti rezultata u Ligi prvaka, širi problem bio važniji od same utakmice.

“To je problem — sada je ovo Liga prvaka, pobijedili smo, ali postoji nešto važnije od nogometa i to moramo objasniti kako bi ljudi to razumjeli.“