Oglasio se Argentinac kojeg je Vinicius optužio za rasizam

Podijeli :

HMBxMedia CarlosxSilva via Guliver

Napeta je i žestoka bila prva utakmica nokaut faze Benfice i Real Madrida u Lisabonu, a gosti su slavili s minimalnih 1:0.

U 50. minuti Vinicius Junior je majstorskim potezom, s 15-ak metara iskosa, pogodio suprotni kut za vodstvo Reala i nakon toga su uslijedile dramatične scene na stadionu. Opet je u središtu pozornosti bio Brazilac Vinicius Junior koji je svojim karakterističnim plesom proslavljao pogodak što je posve uznemirilo domaće navijače, ali i igrače.

POVEZANO Vinicius se oglasio nakon incidenta: ‘Moraju staviti majice preko usta da pokažu koliko su slabi’

Vinicius je dotrčao do suca Francoisa Letexiera i Argentinca Gianlucu Prestiannija optužio za rasistički napad. Kako je poručio i Realovac Aurelien Tchouameni, navodno je Prestianni nazvao Viniciusa “majmunom“.

Oglasio se Prestianni nakon svega na Instagramu.

“Želim pojasniti da ni u jednom trenutku nisam rasistički vrijeđao Viníciusa Jr., koji je, nažalost, krivo protumačio ono što je mislio da je čuo. Nikada nisam bio rasist i žao mi je zbog prijetnji koje sam dobio od igrača Real Madrida”, napisao je Prestianni.