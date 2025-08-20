Marseille zbog tučnjave u svlačionici želi prodati dvojicu igrača

Podijeli :

via Guliver

Marseille je stavio Adriena Rabiota i Jonathana Rowea na transfer listu zbog "nedopustivog ponašanja" nakon prošlotjednog poraza od Rennesa, javlja RMC Sport.

Francuski veznjak i engleski krilni napadač navodno su se sukobili poslije utakmice na Roazhon Parku, gdje je Rennes, iako s igračem manje od 26. minute, pobijedio 1:0. Rowe je izašao iz igre u 63. minuti, dok je Rabiot odigrao cijeli dvoboj.

U priopćenju kluba stoji da je odluka donesena zbog incidenta u svlačionici te da je usklađena sa stručnim stožerom i pravilnikom kluba. Obojici igrača odluka je službeno priopćena u ponedjeljak. Prema pisanju L’Equipea, sukob je uključivao i verbalni i fizički obračun.

Rowe, engleski U-21 reprezentativac, pristigao je iz Norwicha u kolovozu 2024. za oko 20 milijuna eura i od tada odigrao 31 utakmicu uz tri pogotka. Rabiot, nekadašnji član PSG-a i Juventusa, stigao je kao slobodan igrač u rujnu prošle godine. Za Francusku ima 53 nastupa, dok je u dresu Marseillea postigao 10 pogodaka u 32 nastupa.