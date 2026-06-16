Maloča će igrati četvrtu ligu: Potpisao je za klub u kojem je počeo karijeru

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HNK Gorica

Mario Maloča (37) novi je član NK Maksimira, kluba koji se natječe u Trećoj NL Centar, četvrtom stupnju hrvatskog nogometa. Nekadašnji kapetan Hajduka i Zagrepčanin po rođenju pridružio se klubu koji njegov dolazak vidi kao simboličan povratak na mjesto gdje je započeo svoj nogometni put. U Maksimir stiže nakon epizode u Jarunu, koji je prošle sezone ispao iz Prve NL.

U predstavljanju novog pojačanja iz kluba su podsjetili na njegov bogat nogometni put kroz Zagreb, Split, Gdanjsk, Fürth i Goricu, istaknuvši više od 500 profesionalnih nastupa, europske utakmice i kapetansku ulogu koju je obnašao tijekom karijere. Naglasili su da se nakon više od dvadeset godina vraća na mjesto svojih početaka.

Iz Maksimira su poručili kako poštuju njegovu snažnu povezanost s Hajdukom i Splitom te ne očekuju da zaboravi klub koji mu je obilježio karijeru. Umjesto toga, žele mu pružiti osjećaj doma i pripadnosti u sredini iz koje je krenuo prema profesionalnom nogometu.

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Nakon odlaska iz Gorice prošle godine, Maloča se vratio u Hajduk s namjerom da iskustvom pomaže mladim igračima druge momčadi i postupno se usmjeri prema trenerskom poslu. Međutim, zbog gašenja druge momčadi raskinuo je ugovor sa splitskim klubom te prešao u Jarun. Sada je odlučio nastaviti igračku karijeru u Maksimiru, gdje će odigrati barem još jednu sezonu.