Malo selo u Baranji dobilo stadion vrijedan 7 milijuna eura

Podijeli :

Foto: NK Vardarac

U baranjskom naselju Vardarac svečano je otvoren moderan sportski kompleks V Arena, koji uključuje novi stadion i nogometnu akademiju lokalnog kluba.

Nogometni klub Vardarac ubuduće će svoje utakmice igrati na stadionu s oko 500 natkrivenih sjedećih mjesta, koji zadovoljava uvjete za održavanje utakmica mlađih reprezentativnih selekcija te ispunjava kriterije za Uefinu B licencu. Ovaj značajan projekt u Baranji financijski su zajednički podržale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske, objavila je službena stranica HNS-a.

Svečanost je započela treningom najmlađih igrača kluba, nakon čega su uslijedili govori uglednih gostiju, među kojima su bili predsjednik HNS-a Marijan Kustić, saborski zastupnik Róbert Jankovics, predstavnici hrvatske i mađarske vlade te Osječko-baranjske županije. Na otvaranju je sudjelovala i delegacija NK Osijeka, predvođena predsjednikom Uprave Ferencom Sakaljem.

Centralni dio programa bila je prvenstvena utakmica 3. Nogometne lige u kojoj je domaći NK Vardarac ugostio NK Bedem Ivankovo, odigravši tako prvu povijesnu utakmicu na novom stadionu.

V Arena nudi niz sadržaja za klub i zajednicu, uključujući prostorije za rad kluba, teretanu, svlačionice za djecu i odrasle, prostorije za suce, sobu za VAR, prostoriju za doping kontrolu, radne prostore za medije, parking i ugostiteljske objekte.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić čestitao je saborskom zastupniku Jankovicsu i njegovim suradnicima na pokretanju ovog izvrsnog projekta, kao i čelnicima NK Vardarac, posebno predsjedniku kluba Kissu. Naglasio je zahvalnost vladama Hrvatske i Mađarske za prepoznavanje važnosti ulaganja u infrastrukturu koja, kako je rekao, ima pozitivan utjecaj ne samo na nogomet nego i na širu zajednicu. Pohvalio je stadion kao izvanredan objekt koji će zadovoljiti igrače i gledatelje te izrazio uvjerenje da će se na njemu igrati i utakmice mlađih hrvatskih reprezentacija. Kustić je istaknuo važnost ulaganja u nogometnu infrastrukturu, posebice u ovakve male, ali kvalitetne objekte, koji mogu biti primjer i drugim sredinama. Posebno ga je razveselio prikazni trening djece, jer, kako je rekao, zbog njih su ovakvi projekti najvažniji. Također ih je pozvao da dođu na utakmicu Hrvatske i Crne Gore kao dodatnu motivaciju za daljnji rad.