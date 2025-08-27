Maleš bez opozicije, njegov konkurent povukao se iz utrke za predsjednika Županijskog saveza

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Iako se činilo kako će utrka za mjesto predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije biti dvosmjerna, na kraju će to biti jednosmjerna ulica, u korist Hrvoja Maleša.

Hrvoje Maleš, koji ima podršku Hajduka, ostao je jedini kandidat za čelno mjesto u savezu nakon što je Ivan Pudar, nekadašnji vratar Hajduka, odustao od kandidature.

Pudar je u objavi javnosti objasnio kako se povlači jer smatra kako se nalazi u neravnopravnom položaju u odnosu na druge kandidate, odnosno Maleša.

Evo što je Pudar napisao:

“Želim Vas obavijestiti da zbog nepravilnosti u izbornom procesu odustajem od kandidature za predsjednika saveza s obzirom da sam stavljen u neravnopravan položaj u odnosu na druge kandidate, a razlozi tome su:

– izdavanje i predaje pisanih obrazaca za kandidaturu Hrvoju Malešu ranije u neradno vrijeme saveza tj. za vikend kada savez niti ne radi (16.8.2025.), a svi kandidati trebaju biti ravnopravni i biti im izdani te predani obrasci istodobno

– organiziranje potpisivanja podrški Hrvoju Malešu na dan utakmice HNK Hajduk – NK Slaven Belupo (17.8.2025.) u prostorijama HNK Hajduk gdje je pozvana većina klubova kako bi se osiguralo potpisivanje podrški Hrvoju Malešu taj dan

– meni se od tajništva saveza daju obrasci za podršku kandidature tek 18.8.2025. a čime sam doveden u neravnopravan položaj jer je kandidat Maleš dan ranije već skupljao potpise za svoju kandidaturu

– nakon mog saznanja da je trebala biti održana još jedna skupština za 13.9.2025. pored ove od 15.9.2025. definitivno sam odlučio da ne želim sudjelovati u utrci za predsjednika i da odustanem od svoje kandidature.

Za sve ovo što tvrdim posjedujem materijalnu dokumentaciju kao dokaz iz koje se potvrđuje nezakonitost i nevaljanost ovog izbornog procesa”,poručio je Pudar u svom obraćanju javnosti.