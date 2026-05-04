Ludnica u Škotskoj: Hearts slavio preokretom i napravio novi korak prema prekidanju 66-godišnje suše

xFredxPalmerx FIL-23392-0114 via Guliver Image

U 35. kolu škotskog Premiershipa Hearts je na domaćem terenu ugostio Rangers, svoje konkurente za naslov. Domaća momčad imala je veliki motiv za pobjedu jer su ranije njihovi drugi konkurenti, Celtic, upisali pobjedu kojom su se poravnali po broju bodova. Unatoč zaostatku u ovom susretu, Hearts je došao do pobjede od 2:1 kojom je vratio kontrolu u borbi za naslov.

U 23. minuti je Rangers poveo golom Dujona Sterlinga i činilo se kako će se ludnica u Premiershipu dodatno zakuhati. Naime, u tom trenutku Hearts je bio prvi sa 73 boda, drugi je bio Celtic s istim brojem bodova i lošijom gol-razlikom dok je treći bio Rangers sa 72 boda.

Međutim, Hearts, koji na naslov čeka još od sezone 1959./1960., je imao drugačije planove. U 54. minuti je Stephen Kingsley zabio za 1:1, a u 71. je Lawrence Shankland, škotski reprezentativac, pogodio za 2:1 i delirij na Tynecastle parku u glavnom gradu Edinburghu.

Uspio je tu prednost Hearts sačuvati do kraja te su slavili s 2:1. Ovom pobjedom Hearts je napravio veliki korak prema naslovu u Škotskoj.

Do kraja je ostalo tri kola, a već u sljedećem se igra Old Firm derbi u kojem će Hearts sigurno navijati za Rangers kojemu sada bježe sedam bodova.

Ako bi Hearts osvojio Premiership, Škotska bi dobila prvaka koji nije Celtic ili Rangers prvi put nakon 41 godine i sezone 1984./1985. Tada je titulu podigao Aberdeen.