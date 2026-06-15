Lovren: Hrvatsku nikad ne gledaju kao favorita Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Francisco Seco) via Guliver Image

Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren, danas član grčkog PAOK-a, razgovarao je za egipatski portal Winwin o aktualnom Svjetskom prvenstvu, izgledima Hrvatske, favoritima turnira te budućnosti Luke Modrića. Nekadašnji stoper Liverpoola, koji je godinama dijelio svlačionicu s Mohamedom Salahom, osvrnuo se i na šanse arapskih reprezentacija.

Govoreći o hrvatskoj reprezentaciji, Lovren je istaknuo kako Vatreni tradicionalno ne ulaze u najuži krug kandidata za naslov, no upravo im takva pozicija često odgovara.

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“Nikad nas ne gledaju kao jedne od favorita, ali zato uvijek igramo ulogu favorita iz sjene. Dobro je kada ljudi pričaju o nama, da smo drugačija momčad i da je stigla nova generacija, ali nadam se da i opet možemo napraviti dobar rezultat. Bit ću veliki navijač Hrvatske, još uvijek u toj reprezentaciji imam nekoliko prijatelja i želim im sve najbolje”, rekao je Lovren.

Dotaknuo se i Luke Modrića, čija budućnost u reprezentaciji i dalje izaziva velik interes javnosti. Lovren je kroz šalu poručio da bi volio vidjeti kapetana Hrvatske na terenu još dugi niz godina, ali je naglasio kako je i sam Modrić svjestan prolaznosti vremena.

“Nadam se da će Luka igrati još 20 godina, ali i on je svjestan da vrijeme prolazi. Ono što znam jest da će i on i njegovi suigrači dati sve od sebe na terenu. Čak i ako ne igramo dobro, uvijek dajemo sve od sebe i to je ono najvažnije”, izjavio je Lovren te dodao:

“Moramo znati da smo nacija od 3.8 milijuna stanovnika i da smo se plasirali na četiri svjetska prvenstva zaredom, dok se Italija nije plasirala na posljednja tri! A ovdje pričamo o Italiji, to vam dovoljno govori o nama kao nogometnoj zemlji.”

Kada je riječ o glavnim kandidatima za osvajanje naslova svjetskog prvaka, Lovren je izdvojio nekoliko reprezentacija koje smatra najozbiljnijim konkurentima.

“Engleska izgleda jako dobro. Naravno, Francusku i Španjolsku treba uvijek uzeti u obzir, a Brazil se nikada ne smije otpisati. Oni uvijek imaju šanse, kao i Portugal. Ali, pričekajmo pa ćemo vidjeti”, smatra bivši reprezentativac.

Na kraju intervjua osvrnuo se i na reprezentacije iz arapskog svijeta te otkrio koje bi, prema njegovom mišljenju, mogle ostvariti najbolji rezultat na turniru.

“Uvijek izdvajam Egipat i Maroko”, rekao je, a na pitanje vjeruje li da Egipat s igračima poput Salaha i Marmousha može ostvariti zapažen rezultat, kratko je odgovorio: “Da, zašto ne? Vjerujem da su sposobni za to.”