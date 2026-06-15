Lovren: Hrvatsku nikad ne gledaju kao favorita Svjetskog prvenstva

Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren, danas član grčkog PAOK-a, razgovarao je za egipatski portal Winwin o aktualnom Svjetskom prvenstvu, izgledima Hrvatske, favoritima turnira te budućnosti Luke Modrića. Nekadašnji stoper Liverpoola, koji je godinama dijelio svlačionicu s Mohamedom Salahom, osvrnuo se i na šanse arapskih reprezentacija.
Govoreći o hrvatskoj reprezentaciji, Lovren je istaknuo kako Vatreni tradicionalno ne ulaze u najuži krug kandidata za naslov, no upravo im takva pozicija često odgovara.
“Nikad nas ne gledaju kao jedne od favorita, ali zato uvijek igramo ulogu favorita iz sjene. Dobro je kada ljudi pričaju o nama, da smo drugačija momčad i da je stigla nova generacija, ali nadam se da i opet možemo napraviti dobar rezultat. Bit ću veliki navijač Hrvatske, još uvijek u toj reprezentaciji imam nekoliko prijatelja i želim im sve najbolje”, rekao je Lovren.
Dotaknuo se i Luke Modrića, čija budućnost u reprezentaciji i dalje izaziva velik interes javnosti. Lovren je kroz šalu poručio da bi volio vidjeti kapetana Hrvatske na terenu još dugi niz godina, ali je naglasio kako je i sam Modrić svjestan prolaznosti vremena.
“Nadam se da će Luka igrati još 20 godina, ali i on je svjestan da vrijeme prolazi. Ono što znam jest da će i on i njegovi suigrači dati sve od sebe na terenu. Čak i ako ne igramo dobro, uvijek dajemo sve od sebe i to je ono najvažnije”, izjavio je Lovren te dodao:
“Moramo znati da smo nacija od 3.8 milijuna stanovnika i da smo se plasirali na četiri svjetska prvenstva zaredom, dok se Italija nije plasirala na posljednja tri! A ovdje pričamo o Italiji, to vam dovoljno govori o nama kao nogometnoj zemlji.”
Kada je riječ o glavnim kandidatima za osvajanje naslova svjetskog prvaka, Lovren je izdvojio nekoliko reprezentacija koje smatra najozbiljnijim konkurentima.
“Engleska izgleda jako dobro. Naravno, Francusku i Španjolsku treba uvijek uzeti u obzir, a Brazil se nikada ne smije otpisati. Oni uvijek imaju šanse, kao i Portugal. Ali, pričekajmo pa ćemo vidjeti”, smatra bivši reprezentativac.
Na kraju intervjua osvrnuo se i na reprezentacije iz arapskog svijeta te otkrio koje bi, prema njegovom mišljenju, mogle ostvariti najbolji rezultat na turniru.
“Uvijek izdvajam Egipat i Maroko”, rekao je, a na pitanje vjeruje li da Egipat s igračima poput Salaha i Marmousha može ostvariti zapažen rezultat, kratko je odgovorio: “Da, zašto ne? Vjerujem da su sposobni za to.”
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