VIDEO / Lovren za SK: Salah je donio dobru odluku. Vatreni? Ako Bog da, još neka medalja

Hrvatski nogometaš Dejan Lovren igra za solunski PAOK, a ekskluzivno za SK govorio je o svojim nastupima u Grčkoj, Mohamedu Salahu, ali i najavio nastup Vatrenih u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Lovren je u zadnjoj utakmici PAOK-a u porazu od AEK-a u grčkom prvenstvu izašao nakon prvog poluvremena, a našem Denisu Draganoviću otkrio je o kakvoj ozljedi je riječ.

“Nažalost, ozlijedio sam skočni zglob, neki ligament mi je otišao. Bojim se reći da je sezona gotova, ali pokušat ću bar za zadnju utakmicu biti spreman.”

Borba za naslov prvaka za klub iz Soluna je završena, što je potvrdio i sam Lovren, U subotu ih čeka finale grčkog Kupa gdje je Lovren najavio da tu moraju izvući sezonu. Osvrnuo se i na Razvana Lucescua.

“Velike pohvale za njega, i kao čovjeka i kao trenera. Nije mu bilo lako nakon očeve smrti. Stvarno mogu reći u posljednjih godinu i pol dana koliko radim s njim, mogu reći da sam i dosta toga naučio, i drago mi je da sam pred kraj karijere upoznao takvog trenera.”

Upitan je i o svojoj budućnosti u Solunu.

“Vidjet ćemo, za dva mjeseca mi ističe ugovor, ako bude imalo smisla, nastavit ćemo.”

Mo Salah odlazi iz Liverpoola?

“Liverpool volim i cijenim taj klub, i dan danas imam dobre prijatelje tamo. Svi znamo da mora doći vrijeme odlaska, naravno da mi je to bilo začuđujuće sada jer znam da ima još godinu dana ugovora. On je na svoju štetu raskinuo ugovor, ne mogu sad u detalje, jednostavno nije bio sretan nekim stvarima u klubu, i mislim da je donio dobru odluku, dovoljno toga je napravo za Redse. Za daljnji nastavak ne znam što će, sam je rekao da nema još neki klub, mislim da će ga jako brzo naći.”

Stiže nam Svjetsko prvenstvo, koje je tvoje mišljenje o cijeloj toj glomaznosti, promjeni klime, što misliš koliko će to utjecati na našu reprezentaciju?

“Nadam se da neće toliko, u SAD-u rade reklame po uzoru na američki nogomet. Prema tome, da se na poluvremenu naprave nekakve zabave, meni je bitno da reprezentacija odradi što je bolje moguće, ako Bog da, još neka medalja. Najbitnije je da budemo zdravi, nemamo mi sad toliki broj igrača kao što imaju Francuska ili Španjolska, kada gledamo njihove klupe moramo biti realni.”

Gleda se i HNL u Solunu, kako to komentiraš?

“Pričamo Ivanušec i ja dosta o HNL-u, ja najviše pratim Dinamo. Bilo je napeto tamo do drugog mjeseca, bilo bi definitivno zanimljivo i da je Hajduk tu pri vrhu. Ono da je zadnja utakmica, i da je sve to čar nogometa da se odlučuje u zadnjem kolu. Želim svu sreću Hajduku u idućoj sezoni, Dinamu želim što više osvojenih prvenstava.”