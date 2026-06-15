Hrabre najave suparnika Hrvatske: ‘Pregazit ćemo sve u skupini’

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AledxHopkins via Guliver

Predsjednik Nogometnog saveza Gane, Kurt Okraku, podigao je veliku prašinu uoči nadolazećih okršaja na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, poslavši iznimno hrabru i samouvjerenu poruku svim suparnicima u skupini L, u kojoj se nalaze i Vatreni.

Okraku je u razgovoru za tamošnje medije ispalio pravu bombu izjavivši da će popularne “Crne zvijezde” u potpunosti pregaziti svoje protivnike u prvoj fazi natjecanja.

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“Imamo tri suparnika na Svjetskom prvenstvu: Panamu, Englesku i Hrvatsku. Sve ćemo ih pregaziti”; rekao je.

Gana u turnir ulazi s optimizmom i velikim pritiskom javnosti, a njihove ambicije potvrdio je i reprezentativac Fatawu Issahaku, koji je naglasio kako je momčad maksimalno motivirana i uvjerena da može prirediti senzaciju na svjetskoj smotri.

Utakmica između Hrvatske i Gane igra se u zadnjem kolu skupine L, 27. lipnja.