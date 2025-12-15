Lovren branio Salaha pa sarkastično komentirao rekord: ‘Nije dovoljno dobro, Mo’

Mohamed Salah nekoliko je dana bio izbačen iz momčadi Liverpoola zbog komentara usmjerenih protiv vodstva kluba i Arnea Slota, no u subotu se vratio u prvu momčad u pobjedi protiv Brightona.

Budućnost Egipćanina u klubu je i dalje neizvjesna, no on se na društvenim mrežama pohvalio rekordom. Naime, upravo Salah predvodi tablicu igrača s najviše golova i asistencija za jedan klub u Premier ligi.

Salah je za Liverpool upisao 277 golova i asistencija, prati ga Wayne Rooney s 276 za Manchester United, a objavu koja to pokazuje je podijelio i Dejan Lovren. Nekadašnji Salahov suigrač je uz objavu napisao:

“Nije dovoljno dobro, Mo. Moraš pokrivati svog beka”.

Lovren je Salaha branio i prije nekoliko dana te na jedan komentar odgovorio:

 “Nemate pojma što se događa iza zatvorenih vrata, ostanite na svom teritoriju, tipkajte i podržavajte pogrešnu stranu.”

