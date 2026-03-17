Ljubo Pavasović Visković u dugom komentaru objasnio zašto Hajduk nije na razini Dinama

Izjava predsjednika Nadzornog odbora Hajduka, Ljube Pavasović-Viskovića, kako Hajduk trenutačno nije na razini Dinama izazvala je snažne reakcije među navijačima splitskog kluba. Njegove riječi, koje dolaze od jednog od vodećih ljudi s Poljuda, mnogi su dočekali s negodovanjem, a burne reakcije pojavile su se gotovo odmah. Zbog toga je predsjednik NO u komentaru za Dalmatinski portal objasnio svoje riječi.

Tekst koji na Dalmatinskom portalu potpisuje Ljubo Pavasović-Visković donosi vrlo oštru i osobnu kritiku stanja u Hajduku, ali i šire slike funkcioniranja kluba i njegove okoline. Autor se nadovezuje na vlastitu raniju izjavu da Hajduk nije na razini Dinama, naglašavajući kako to nije iznenađenje, nego realnost koja traje godinama – i koja se, po svemu sudeći, neće uskoro promijeniti.

Prema njegovu viđenju, klub već dugo funkcionira s minimalnim infrastrukturnim uvjetima, oslanjajući se prvenstveno na omladinsku školu, dok istovremeno vlada atmosfera u kojoj se svaka ozbiljna promjena ili pokušaj uvođenja reda dočekuje s otporom i javnim omalovažavanjem. Posebno kritizira utjecaj medija, bivših igrača i “klupskih legendi”, za koje smatra da često nameću površne ili štetne narative, dok se ključni problemi zanemaruju.

Ljubo Pavasović-Visković ističe kako Hajduk nije konkurentan jer je spor, zastario i ne prati suvremene nogometne trendove, zbog čega, kako tvrdi, ispada iz Europe protiv slabijih protivnika. Smatra da bi klub trebao odustati od velikih strategija i fokus staviti na jednostavne temelje poput mladosti, brzine, karaktera, kvalitetne škole i skautinga.

Središnji dio teksta posvećen je Poljudu, za koji autor tvrdi da je u izrazito lošem stanju i dugoročno neodrživ. Iako priznaje njegovu emocionalnu i arhitektonsku vrijednost, naglašava da je desetljećima zanemarivan te da uskoro može postati i sigurnosni problem. Po njegovu mišljenju, Poljud danas može opstati samo kao spomenik, ali ne i kao moderan nogometni stadion koji može financijski podržavati klub.

Posebno kritizira ideje o obnovi stadiona, za koje tvrdi da se temelje na nerealnim ili nedovoljno razrađenim planovima. Opisuje predložena rješenja kao estetski i funkcionalno problematična, uključujući ideje o novom krovu i VIP sadržajima koji bi bili loše pozicionirani i neusklađeni s nogometnom logikom. Također upozorava da stadion u sadašnjem obliku ne može generirati prihode potrebne za vlastito održavanje.

Autor odbacuje i usporedbe sa Zagrebom, naglašavajući da pitanje infrastrukture nije stvar rivalstva, nego lokalne odgovornosti. Smatra da se u Splitu često donose loše odluke iz kombinacije emocija, politike i inercije, što dugoročno šteti i klubu i gradu.

Zaključno, Ljubo Pavasović-Visković poručuje kako je problem dublji od samog stadiona ili rezultata – riječ je o mentalitetu i načinu upravljanja koji, prema njegovu mišljenju, kontinuirano koči razvoj kluba. Upozorava da će, bez promjene pristupa i prihvaćanja realnosti, Hajduk nastaviti ponavljati iste greške, bez stvarnog napretka.