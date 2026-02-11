Pavasović Visković optužio Livajinog menadžera: ‘Iz meni nejasnih razloga plasirao je lažnu informaciju’

Podijeli :

Sportske novosti danas su objavile da je Marko Livaja, na poticaj Gorana Vučevića, pristao produžiti ugovor s Hajdukom, ali da je taj dogovor navodno zaustavio Nadzorni odbor kluba. Autor teksta Robert Šola naveo je kako je kapetan “bijelih” prihvatio znatno smanjenje plaće uz model ugovora 1+1. Prema istom izvoru, iz NO-a je stigao odgovor: “Hajduk si više nije u stanju priuštiti Livajin ugovor, koliko god bio manji od aktualnog”. Podsjetimo, aktualni ugovor 32-godišnjeg Livaje traje do ljeta 2027. godine.

Dalmatinski portal kontaktirao je Nadzornog odbora Hajduka Ljubu Pavasovića Viskovića, koji je odmah odbacio te tvrdnje, ustvrdivši da je riječ o svjesno plasiranim netočnim informacijama. Kao glavnog odgovornog označio je Livajina talijanskog menadžera Vincenza Cavalierija, čije se ime ne spominje u Šolinom članku.

“Danas je iz meni nejasnih razloga Vincenzo Cavaliere gospodinu Šoli iz Sportskih novosti plasirao lažnu informaciju da je Nadzorni odbor odbio produžiti ugovor Marka Livaje. Vincenzo Cavaliere jako dobro zna da to nije istina i da se tako što nikada nije dogodilo – rekao nam je Pavasović Visković bez okolišanja.”

Izrazio je nezadovoljstvo činjenicom da se informacija ubrzo proširila i na druge medije. Kao što su u spornom tekstu opisani detalji navodnog propalog dogovora s Hajdukovim kapetanom, tako je i predsjednik NO-a iznio svoju verziju slijeda događaja:

“Sukladno svojim običajima Slobodna Dalmacija, to jest gospodin Antonio Juričić (urednik rubrike Sport, op.a.), nasjela je na tu podvalu i iskoristila je za nastavak obračuna s vodećim ljudima Hajduka.”

Na kraju je zaključio:

“Bez obzira na ovo, ponovo treba naglasiti da će se vodeći ljudi Hajduka prema Marku Livaji odnositi s najvećim mogućim poštovanjem zbog svega što je dao, daje i što će dati Hajduku. Naravno da pitanje njegovog ugovora mora biti riješeno prije ulaska u zadnju godinu trajanja istog te će svi u Hajduku biti apsolutno posvećeni zajedničkom cilju nastavka suradnje.”