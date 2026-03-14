Livaković u pobjedi Dinama izjednačio rekord lige!

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Nogometaši Dinama ostvarili su novu prvenstvenu pobjedu, na svom su Maksimiru u utakmici 26. kola HNL-a pobijedili Slaven Belupo s 4-2.

Vratar Dinama Dominik Livaković u današnjem susretu protiv Slaven Belupa ostvario je veliki jubilej i upisao se u povijest HNL-a. To mu je bio 304. prvenstveni nastup, čime se izjednačio s Ivicom Solomunom na vrhu ljestvice vratara s najvećim brojem odigranih utakmica u domaćem prvenstvu.

Do ove je brojke Livaković stigao nastupajući za dva kluba. Za Zagreb je skupio 90 prvenstvenih utakmica, dok je u dresu Dinama upisao njih 214, čime je kroz godine potvrdio reputaciju jednog od najsigurnijih vratara domaće lige. Tijekom karijere osvojio je šest naslova prvaka, a čak 132 puta uspio je sačuvati svoju mrežu netaknutom.

Ivica Solomun, s druge strane, svojih je 304 nastupa ostvario braneći za tri prvoligaša – Varteks, Belišće i Slaven Belupo. U elitnom rangu hrvatskog nogometa branio je od 1992. do 2004. godine, a ostao je upamćen i po jednom postignutom pogotku. Taj je gol zabio kao vratar Varteksa, i to iz jedanaesterca protiv Vukovara 2000. godine.