Lisica: Ova sezona će u Europi biti jako dobra!

Dinamov krilni nogometaš Mateo Lisica, koji je u četvrtak navečer zabio gol u pobjedi od 3-1 nad Maccabijem, poručio je da će ovo biti uspješna sezona zagrebačkog kluba u Europskoj ligi jer se "može natjecati sa svakime".

Dinamo je u Bačkoj Topoli, gdje izraelski klub igra svoje domaće utakmice, ostvario i drugu pobjedu nakon slavlja od 3-1 nad istanbulskim Fenerbahčeom.

“Bila je ovo teška utakmica, teža od one s Fenerom. Ušli smo loše u nju, ali smo se brzo uzdigli zabivši dva pogotka”, izjavio je 22-godišnji Lisica nakon utakmice.

“Držali smo taj rezultat do drugog poluvremena kada smo zabili i treći gol”, dodao je.

Upravo je on u 72. minuti odmjerenim udarcem izvan kaznenog prostora potvrdio pobjedu.

“Volim pucati izvan 16 metara, a drago mi je da sam zabio svoj prvi pogodak u Europi. Također i da zabijam golove za Dinamo kojeg volim”, rekao je.

Lisica je ljetos prešao iz Istre u Dinamo gdje je u 10 utakmica zabio 3 gola i upisao tri asistencije.

“Trud mi se isplati”, napomenuo je.

Dinamo je na stadionu TSC Arena, pred 100-ak gledatelja na hladnom vjetru, gubio od 14. minute, ali to je uspio preokrenuti u idućih pet minuta.

“To je karakter ove ekipe. Opet smo pokazali da se možemo natjecati sa svima i da će ova sezona u Europi biti jako dobra”, izjavio je Lisica.

Dinamo se nakon dva kola nalazi na prvom mjestu Europske lige s gol razlikom 6-2.

“Nadam se da ćemo ovako nastaviti. Iz utakmice u utakmicu idemo 100 posto i dajemo sve od sebe, kako i traži trener”, rekao je igrač s četiri nastupa za hrvatsku mladu U-21 reprezentaciju.

Lisica, rođen u Puli, kaže da je utakmica s Maccabijem iz Tel Aviva možda bila dosadna zbog brojnih dodavanja unazad, ali smatra da je Dinamo neutralizirao prijetnje Izraelaca i tako izborio vrijednu pobjedu.

“Najbitnije je da pobjeđujemo. Jedino mi je žao što nije bilo naših navijača”, napomenuo je.

Dinamo je odlukom organizatora UEFA-a dobio 20 ulaznica koje je dao svojim članovima i prijateljima, 50-ak ulaznica dobio je srpski klub TSC Bačka Topola jer je ustupio stadion, a 30-ak su dobili simpatizeri Maccabija. Zbog sigurnosnih razloga nije bilo drugih ulaznica u prodaji pa su tribine stadiona s 4.500 mjesta bile prazne.