Lionel Messi kupio katalonski klub koji se natječe u petom rangu španjolskog nogometa

AP Photo via Guliver Image

Lionel Messi, osmerostruki osvajač Zlatne lopte, objavio je da je postao novi vlasnik nogometnog kluba UE Cornellà. Riječ je o katalonskoj momčadi koja se natječe u ligi Tercera RFEF, a ovim potezom argentinski nogometaš dodatno učvršćuje svoju povezanost s Barcelonom i potvrđuje interes za razvoj sporta i mladih talenata u Kataloniji, navodi Marca.

UE Cornellà, osnovan 1951. godine, ubraja se među tradicionalnije klubove u katalonskom i španjolskom nogometu. Posebno se ističe sustavnim radom s mladim igračima i sposobnošću natjecanja na visokoj razini unutar poluprofesionalnog nogometa, čime je stekao reputaciju važnog centra za razvoj talenata.

Kroz klub su prošli brojni nogometaši koji su kasnije ostvarili karijere na vrhunskoj razini. Među njima su David Raya, vratar Arsenala i španjolske reprezentacije, zatim Jordi Alba, Messijev bivši suigrač iz Barcelone i Intera iz Miamija, kao i Gerard Martin, koji se nedavno izborio za mjesto u prvoj momčadi Barcelone.

Među poznatim imenima su i Javi Puado, kapetan Espanyola, senegalski reprezentativac Keita Baldé, zatim Aitor Ruibal iz Real Betisa te Ilie Sánchez, osvajač MLS naslova i dvostruki All-Star sudionik.