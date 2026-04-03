PSG slavio u prvoj utakmici nakon pauze i pobjegao na +4 od Lensa

Važna pobjeda za Parižane.
Nogometaši Paris SG-a povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice francuskog prvenstva na četiri voda ispred drugog Lensa 3-1 domaćom pobjedom protiv Toulousea u prvoj utakmici 28. kola.
U prvom poluvremenu je dvostruki strijelac za Parižane bio Dembele (23, 33), a u međuvremenu je Nicolaisen (27) nakratko izjednačio na 1-1, da bi u samoj završnici dvoboja Goncalo Ramos (90+2) postavio konačni rezultat.
Vodeći PSG sada ima 63 boda, drugi je Lens sa 59. Toulouse je deveti sa 37 bodova.
