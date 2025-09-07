Francuski stoper se oprostio od PSG-a nakon 12 godina

Podijeli :

AP Photo/Alexandra Beier via Guliver

Svoj je matični klub Paris St. Germain napustio 30-godišnji nekadašnji francuski nogometni reprezentativac Presnel Kimpembe koji će karijeru nastaviti u SC Qatar.

Kimpembe je prošao nogometnu školu pariškog kluba te je cijelo vrijeme bio upravo u PSG-u. Tijekom 2013. i 2014. bio je član druge momčadi PSG-a, a potom dio prve momčadi. Ukupno je u dresu PSG-a skupio 165 nastupa u Ligue 1 uz jedan pogodak.

Kao mladi nogometaš prvo je nastupao za reprezentaciju DR Konga U20, a potom se preselio u francuske vrste. Nakon igranja u U20 i U21 momčadi postao je član seniorske momčadi za koju je od 2018. do 2022. godine skupio 28 nastupa. Bio je član udarne momčadi koja je 2018. postala svjetski prvak u Rusiji pobjedom u finalu protiv Hrvatske.

Posljednjih godina Kimpembe je imao dosta problema s nizom ozljeda.