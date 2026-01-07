Legendarnom Kevinu Keeganu dijagnosticiran rak

Podijeli :

Photo by Jamie McDonald/Getty Images

Kevin Keegan nedavno je primljen u bolnicu zbog dugotrajnih abdominalnih tegoba, a pretrage su otkrile da je riječ o raku za koji će uskoro započeti liječenje.

Tužnu je vijest objavila njegova obitelj u službenom priopćenju u kojem izražavaju zahvalnost medicinskom timu na brzom djelovanju i nastavljenoj skrbi te pozvala na poštivanje privatnosti u ovom teškom razdoblju.

“Ove pretrage otkrile su dijagnozu raka, zbog kojeg će se Kevin liječiti. Kevin je zahvalan medicinskom timu na njihovoj intervenciji i kontinuiranoj skrbi. Tijekom ovog teškog vremena, obitelj traži privatnost i neće davati daljnje komentare”, poručila je obitelj.

Our former player & manager, Kevin Keegan will undergo treatment after being diagnosed with cancer having been admitted to hospital for further evaluation of ongoing abdominal symptoms. King Kev. We’re with you every step of the way. Hoping for a full and speedy recovery 🙏🖤🤍 pic.twitter.com/yLVSJWMrKf — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

Keegan, rođen 14. veljače 1951. u Armthorpeu, jedna je od najvećih ikona engleskog nogometa. Karijeru je započeo u Scunthorpeu, a vrhunac igračkih dana doživio je u Liverpoolu, s kojim je osvojio tri naslova prvaka Engleske, Ligu prvaka i dva UEFA kupa.

Godine 1977. preselio je u HSV, gdje je osvojio Bundesligu i dvaput zaredom (1978. i 1979.) Zlatnu loptu te igrao finale Lige prvaka. Kasnije je nastupao za Southampton, Newcastle i Blacktown City.

Za Englesku je upisao 63 nastupa i 21 pogodak te nastupio na SP-u 1982. Kao trener je s Newcastleom dvaput bio viceprvak Premier lige, a englesku reprezentaciju vodio je od 1999. do 2000. godine.