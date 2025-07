Legenda Reala: Promjene su dobre, ne možemo o Modriću pričati cijeli život!

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Luka Modrić odigrao je zadnju utakmicu u dresu Real Madrida kada je španjolski velikan poražen 4:0 od PSG-a u polufinalu Svjetskog klupskog prvenstva.

Promjene u timu je za španjolski As komentirao Michel Salgado, bivši desni bek Real Madrida i Furije.

“Da, danas se puno priča o taktici, nogometu, posjedu, tranzicijama, što možda proteklih godina nije bio slučaj. To je zato što Xabi donosi nove ideje. Ancelotti je više staroga kova. Ali nadam se da će Xabi ostvariti jednako mnogo uspjeha kao Ancelotti!

Treba biti zahvalan na svemu što je bilo prije i prihvatiti da dolazi netko tko nogomet vidi drukčije, tko je druge generacije, tko vodi svlačionicu na drugačiji način… To je dobro. Ponekad stvari treba mijenjati. Promjene su dobre za igrače i klub, sve dok na ispravan način zahvalimo onima koji su otišli. Isto je i s temom Kroosa i Modrića. Ne može se o njima pričati cijeli život”, rekao je te se osvrnuo na novi turnir FIFA-e o kojem ima pozitivno mišljenje:

“Oduševljen sam. Razumijem da, budući da se ovo prvenstvo održava prvi put, postoje kritike, to je normalno. Istina je da klima i vrućina utječu na igrače… ali to sam doživio i u utakmicama Lige prvaka ili na Interkontinentalnom kupu. Momčadi koje su stigle do polufinala jako su uživale u ovom iskustvu.

Imam puno poštovanja prema Kloppu, ali nije u pravu i ne slažem se s njim. Sve kritike dolaze od ljudi koji nisu ovdje. Nogomet je za sve.

Možete pitati u Emiratima, Južnoj Africi, Australiji, i svi će vam reći da je to sjajno iskustvo. Turnir se prati diljem svijeta. Naravno da postoje problemi, uvijek ih ima, i u Ligi prvaka. Nemoguće je svima ugoditi. Ali sljedeće izdanje bit će bolje, a ono nakon toga još bolje.”