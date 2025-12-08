Legenda Liverpoola izborila se s rakom kože: ‘Idite, provjerite te madeže’

Podijeli :

Every Second Media Limited via Guliver

Legenda Liverpoola poslala je moćnu poruku.

Bivši napadač Robbie Fowler (50) otkrio je da je nedavno operirao rak kože na licu. Objavio je fotografije prije i poslije zahvata i uz njih poručio pratiteljima da je “sada sve u redu” i iskoristio priliku da podigne svijest o važnosti pregleda sumnjivih madeža i mrlja na koži.

“Prije i poslije… U posljednje vrijeme nekoliko ljudi govori istu stvar: idite i provjerite te mrlje/madeže, bazocelularni karcinom. Srećom, rano je otkriven pa je sve u redu… Sada samo trebam pronaći klub”, napisao je Fowler.

Fowler je poznat kao jedan od najboljih napadača svoje generacije. Najveći trag ostavio je u Liverpoolu, gdje je debitirao 1993. godine i ubrzo postao klupska legenda zahvaljujući svom iznimnom golgeterskom instinktu.

Fowler je za Liverpool u dva mandata postigao više od 180 golova i osvojio FA Cup, Liga kup, Kup UEFA-e, UEFA Superkup i Community Shield. Nakon odlaska iz Liverpoola 2001. godine igrao je za Leeds United i Manchester City. Nakratko se vratio na Anfield 2006. godine, što je izazvalo oduševljenje navijača.

Kasniji dio karijere proveo je u Cardiff Cityju, Blackburn Roversu te klubovima u Australiji i Tajlandu. Za englesku reprezentaciju nastupio je 26 puta i postigao 7 golova, uključujući nastupe na Europskom prvenstvu 1996. i Svjetskom prvenstvu 2002.

Nakon igračke karijere Fowler se posvetio trenerskom poslu i poslovnim ulaganjima, posebno u nekretnine.