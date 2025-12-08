Rooney oštar: ‘Da sam Slot, izbacio bih Salaha iz momčadi’

Naprotiv, smatra da je obrnuto.

U novoj epizodi podcasta Wayne Rooney Show, legendarni napadač Manchester Uniteda poprilično je iskritizirao ponašanje također legendarnog nogometaša rivalskog kluba.

“Arne Slot mora pokazati autoritet, ostaviti ga po strani i reći: ‘Ne putuješ s ekipom, ovo što si rekao je neprihvatljivo. Idi lijepo na Afrički kup nacija i pusti da se sve smiri’. Da sam ja menadžer, nema šanse da bi bio u momčadi“, rekao je Rooney, komentirajući dramatične Salahove tvrdnje, izrečene pred kamerama nakon remija s Leedsom, da klub otvoreno radi protiv njega.

Redsi se spremaju na put u Milano gdje će u utorak navečer igrati protiv Intera u Ligi prvaka. Sa Salahom ili bez njega – ostaje nam vidjeti.

Rooney, koji je nakon završetka karijere priznao da je znao dolaziti na treninge Uniteda u alkoholiziranom stanju, smatra da se njegov odnos sa Slotom mora hitno „ispeglati“.

Salah (33), strijelac 250 golova u 420 nastupa za Liverpool, ne uspijeva pronaći formu iz prošle sezone, što utječe na efikasnost momčadi, ali daleko od toga da je on jedini uzrok zabrinjavajućih rezultata.

Utakmicu protiv West Hama Salah je odradio na klupi (2:0), protiv Sunderlanda bio je zamijenjen na poluvremenu (1:1), a vraćen je na klupu i u spomenutom dvoboju s Leedsom (3:3), nakon čega je odlučio „progovoriti“.

“Više puta sam ponavljao da imam dobar odnos s menadžerom, ali taj se odnos odjednom izgubio tako da uopće ne postoji. Čini mi se kao da me klub baca pod autobus. To je dojam koji imam. Očigledno je da netko želi prebaciti kompletnu krivnju na mene“, rekao je Salah, koji je u jeku pohoda na naslov prošle sezone produžio ugovor na još dvije godine.

Bio je jedan od najzaslužnijih za osvajanje titule prvaka Engleske s 29 golova i 18 asistencija, ali kada se momčad razišla na odmor i ponovno okupila u drastično drugačijem sastavu, s pojačanjima na koja je potrošeno skoro pola milijarde eura, stvari su krenule po zlu.