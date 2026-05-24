Zbog predsjedničkih izbora odgađa se Mourinhov dolazak u Real, Benfica će tražiti više novca

Real Madrid zbog predsjedničkih izbora privremeno je zaustavio pregovore s Joseom Mourinhom, koji je glavni kandidat za preuzimanje klupe madridskog kluba.

Kako navodi AS, aktualna situacija ide na ruku Benfici, koja sada želi izvući veću odštetu od sedam milijuna eura, koliko je vrijedila Mourinhova izlazna klauzula do 26. svibnja.

Nakon isteka te klauzule Real će morati izravno pregovarati s lisabonskim klubom, a odnosi između dviju strana već su ozbiljno narušeni zbog nekoliko ranijih sukoba i transfernih nesuglasica. Mourinhov odlazak iz Benfice pritom je praktički siguran, iako mu ugovor traje još godinu dana.

Dodatne napetosti izazvale su i Mourinhove javne izjave o mogućem produljenju suradnje s Benficom, koje uprava kluba nije dobro primila. S druge strane, portugalski trener smatra da je klub prekasno reagirao s ponudom novog ugovora, tek nakon što je stigao interes iz Madrida.

Mourinho sada čeka rasplet izbora u Realu i uvjeren je da će Florentino Pérez ostati predsjednik kluba. Već je analizirao momčad Reala i odredio pozicije koje smatra prioritetnima za pojačanja, no svjestan je da će izborna kampanja zasad usporiti realizaciju njegovih planova.

Prema navodima španjolskih medija, Mourinho bi s Realom trebao potpisati dvogodišnji ugovor uz mogućnost automatskog produljenja na još jednu sezonu ako osvoji UEFA Champions League. Portugalski trener upravo u tom projektu vidi priliku da zaokruži svoju karijeru i konačno osvoji europski naslov s madridskim klubom.