Udarac za Barcelonu: Lewandowski zbog ozljede propušta početak sezone

AP Photo/Miguel Oses via Guliver

Problem za Katalonce pred start nove sezone.

Robert Lewandowski ozlijedio je lijevo bedro te je upitno hoće li moći zaigrati na početku sezone, objavila je Barcelona.

“Poljaka muči ozbiljna bol u predjelu bedra,” priopćila je Barca, ne precizirajući koliko će dugo poljski napadač izbivati s terena.

Ovaj 36-godišnji napadač propustit će prijateljsku utakmicu protiv talijanskog Coma i neizvjestan je za prvu utakmicu La Lige. Barcelona obranu naslova počinje protiv Mallorce 16. kolovoza.

Lewandowski je prošle sezone bio drugi strijelac španjolskog prvenstva sa 27 pogodaka u 34 odigrane utakmice. Više od njega zabio je samo Kylian Mbappé, koji je 31 put zatresao mrežu protivnika.

Ukupno je poljski napadač prošle sezone odigrao 52 utakmice za Barcelonu i postigao 42 gola. Za katalonski klub ima učinak od 101 gola i 20 asistencija u 147 utakmica.

U Barcu je stigao 2022. nakon osam trijumfalnih godina u Bayernu. S njemačkim velikanom bio je osam puta prvak Bundeslige i osvajač Lige prvaka. Imao je učinak od 344 gola u 375 utakmica.