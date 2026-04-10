Sprema se bomba u Madridu: Legendarni trener preuzima Real?!

Didier Deschamps mogao bi nakon Svjetskog prvenstva 2026. postati jedno od najtraženijih trenerskih imena, a prema RMC Sportu, u Real Madridu ga već razmatraju kao opciju za budućnost.
Francuski izbornik planira napustiti reprezentaciju nakon 14 godina, čime bi završilo jedno od najuspješnijih razdoblja u povijesti francuskog nogometa.
U Madridu traže dugoročno rješenje nakon nestabilnijeg razdoblja i čestih promjena na klupi posljednjih sezona, pa ponovno razmatraju iskusnog trenera koji može donijeti stabilnost i autoritet.
Deschamps se ističe kao trener koji zna voditi velike momčadi i upravljati svlačionicama punim zvijezda, uz dokazani pobjednički mentalitet i uspjehe na reprezentativnoj i klupskoj razini. Dodatno mu ide u prilog i dobra povezanost s nekim igračima Reala (Mbappe, Tchouameni) te poznavanje španjolskog jezika, što bi olakšalo prilagodbu.
Iako je i dalje pod ugovorom s francuskim savezom i ne želi govoriti o budućnosti, interes za njega postoji iz više smjerova, a konačna odluka očekuje se nakon Mundijala.
