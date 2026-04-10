Real Madrid priopćenjem reagirao na vijest o velikoj promjeni u strukturi kluba

Pojavile su se glasine kako bi Real Madrid mogao uvesti poziciju sportskog direktora.

Real Madrid oglasio se službenim priopćenjem kako bi opovrgnuo medijske napise o mogućem uvođenju pozicije sportskog direktora.

Klub je reagirao nakon što je u emisiji El Larguero na Cadena SER objavljeno da se razmatra takva promjena u sklopu reorganizacije sportske strukture.

Ipak, u priopćenju objavljenom na društvenim mrežama te službenoj stranici Los Blancosa stigao jasan demanti.

“Real Madrid CF obavještava da je informacija koju je sinoć prenijela emisija El Larguero na Cadeni SER, prema kojoj klub razmišlja o uvođenju funkcije sportskog direktora, u potpunosti netočna.”, poručili su iz kluba.

“Real Madrid iznimno cijeni rad trenutnog sportskog menadžmenta koji nam je omogućio da proživimo jednu od najuspješnijih etapa u našoj povijesti, s osvajanjem brojnih trofeja, uključujući šest europskih kupova u posljednjih deset godina”, stoji u priopćenju.

Podsjetimo, Realova sportska politika prakticira sustav “centralizirane moći” u kojoj glavnu riječ ima predsjednik Florentino Perez. Među rukovodeće ljude još spadaju generalni direktor Jose Angel Sanchez koji je zadužen za administrativne i tehničke aspekte vođenja kluba te Juni Calafat, voditelj skautske službe.