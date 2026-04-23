Problemi za Barcu, a možda i Španjolsku: Sezona je za Yamala gotova!

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Barcelona je objavila da su današnji pregledi potvrdili kako je Lamine Yamal zadobio rupturu mišića stražnje lože lijeve noge.

Iako iz Barcelone nisu službeno naveli točan rok oporavka, očekuje se da će mladi napadač izbivati s terena između četiri i pet tjedana, što znači da je za njega klupska sezona praktički završena. Dobra vijest je da bi trebao biti spreman za Svjetsko prvenstvo, budući da do prve utakmice Španjolske ima još oko mjesec i pol dana.

U priopćenju iz Barcelone stoji da će se Yamal liječiti konzervativnom metodom te da će propustiti ostatak sezone, ali se njegov povratak očekuje na vrijeme za reprezentativne obveze.

Trener Barcelone Hansi Flick sada mora pronaći rješenje kako nadoknaditi izostanak jednog od ključnih igrača u završnici prvenstva. Barcelonu do kraja sezone čekaju susreti protiv Getafea, Osasune, Reala, Alavésa, Betisa i Valencije, u kojima će se odlučivati o naslovu prvaka. Ipak, velika bodovna prednost daje Barceloni određeni optimizam.

Dodatno ohrabrenje za Barcelonu mogao bi biti skori povratak oporavljenih Marca Bernala i Raphinhe, koji bi trebali donijeti stabilnost momčadi.

Ozljeda stražnje lože posebno je osjetljiva i zahtijeva oprez jer se često ponavlja, pogotovo kod eksplozivnih igrača kakav je Yamal. Upravo zbog takvih karakteristika njegove igre, medicinski tim Barcelone morat će pažljivo dozirati njegov povratak kako bi se izbjegla nova ozljeda.