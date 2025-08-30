Legendarni Španjolac pronašao novi klub nakon odlaska iz Atletica

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Španjolski prvoligaš Sevilla je u petak objavila dolazak španjolskog braniča Césara Azpilicuete, koji je s 36 godina bio slobodan igrač otkako je u lipnju napustio Atlético Madrid.

Andaluzijski klub “postigao je dogovor sa španjolskim reprezentativnim braničem, koji je potpisao jednogodišnji ugovor, s opcijom produljenja na još jednu godinu, kako bi ojačao obranu”, navodi se u priopćenju Seville.

Cesar Azpilicueta produžuje karijeru u svojoj rodnoj zemlji, gdje je započeo profesionalnu karijeru u Osasuni između 2007. i 2010., a gdje je već igrao posljednje dvije sezone u Atletico Madridu.

Između ova dva boravka u Španjolskoj, branič je igrao za Marseille (2010.-2012.) i za Chelsea (508 utakmica između 2012. i 2023.), s kojim je osvojio Ligu prvaka 2021. i dva naslova Premier lige (2015., 2017.).

Za španjolsku reprezentaciju je odigrao 44 utakmice i sudjelovao na tri Svjetska prvenstva i dva Europska prvenstva, no nije uspio osvojiti trofej.