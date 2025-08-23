VIDEO / Atletico još jednom kiksao u La Ligi, pogledajte golove

Podijeli :

Nakon što su na otvaranju sezone izgubili od Espanyola, nogometaši Atletico Madrida su na svom stadionu u dvoboju 2. kola Primere odigrali tek 1-1 protiv Elchea.

Domaćin je poveo već u osmoj minutu golom Alexandera Sorlotha, no samo sedam minuta kasnije izjednačio je Rafa Mir.

Atletico se u nastavku susreta mučio, Diego Simeone je u posljednjih 20 minuta napravio svih pet zamjena, ali bez uspjeha. Do kraja susreta je ostalo 1-1.

Identičnim rezultatom je završio i susret između Mallorce i Celte.

Gosti su poveli u 38. minuti golom Javija Ruede, a izjednačio je u 87. minuti Mateu Morey.

Večeras se još sastaju Levante i Barcelona. Real Madrid u nedjelju gostuje kod Real Ovieda.

