VIDEO / Mladi napadač Getafea s dva pogotka srušio Sevillu

Nogometaši Athletic Bilbaa i Getafea ostvarili su pobjede u posljednja dva susreta drugog kola Primere.

Getafe je na gostovanju porazio Sevillu s 2-1, dok je Athletic Bilbao slavio s 1-0 protiv Rayo Vallecana. Za oba sastava bile su to druge pobjede na otvaranju sezone.

Getafe je poveo u 15. minuti golom Adriana Lise, no u 45. minuti je Juan Inglesias zatresao vlastitu mrežu za izjednačenje.

Pobjedu gostima donio je Liso svojim drugom golom na utakmici u 51. minuti. Sevilla je u završnici susreta zabila za 2-2, ali je pogodak poništen zbog zaleđa Akora Adamsa.

U ranije odigranom susretu Athletic Bilbao je pobijedio Rayo Vallecano s 1-0, a susret je odlučio gol Ohiana Sancet iz jedanaesterca u 66. minuti.

Vode Villarreal, Barcelona, Real Madrid, Getafe i Athletic Bilbao s po šest bodova.

U ponedjeljak je odigran i susret 2. kola “Segunde”, Las Palmas je na gostovanju pobijedio Cordobu s 3-1, a za goste je branio Dinko Horkaš.

Las Palmas je šesti s četiri boda, dok je Cordoba upisala i drugi poraz. Vode Real Valladolid, Racing Santander i Sporting Gijon s po šest bodova.

