Barcelona ostaje bez pobjede protiv Osasune? Evo koji je mogući razlog

No, pobjeda je sada pod upitnikom. Španjolski mediji pišu da Osasuna razmatra žalbu, jer postoji sumnja da je Barcelona prekršila FIFA-ino pravilo o obaveznoj pauzi igrača nakon povlačenja iz reprezentacije zbog ozljede, otkriva Cadena Cope.

“Odvjetnici Osasune razmatraju osporavanje utakmice i njenog rezultata zbog toga što je za Barcelonu neovlašteno nastupio Inigo Martinez. Osasuna se pri tome poziva na FIFA-in članak 5. On specificira da, kada igrač napusti reprezentaciju zbog ozljede, ne smije nastupiti za klub prije nego što od zadnje utakmice u reprezentativnom prozoru prođe pet dana. Iznimka je ako igrača izričito pusti reprezentacija, ali ne i ako on sam to zatraži”, pišu Španjolci i dodaju:

“Španjolska je protiv Nizozemske u Ligi nacija igrala u nedjelju. To znači da su do utakmice Barcelone i Osasune u četvrtak prošla četiri, a ne pet dana. Osasuna sada istražuje je li Martinez napustio reprezentaciju na svoj zahtjev ili ga je kući poslala nacionalna momčad. To je ključno.”

Martinez je protiv Atletica zadobio ozljedu zbog koje nije nastupio za Španjolsku protiv Nizozemske.

“Inigo Martinez maknut je iz reprezentacije Španjolske zbog ozljede koljena, koju je prijavila Barcelona. Umjesto njega, izbornik Luis de la Fuente pozvao je Deana Huijsena iz Bournemoutha”, objavio je prije utakmica reprezentacija Nogometni savez Španjolske.