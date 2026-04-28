Kreće prodaja ulaznica za finale Kupa, cijene od 20 do 55 eura

Luka Kolanovic via Guliver

Dinamo je u lovu na dvostruku krunu.

Nakon što su Plavi matematički osigurali titulu prvaka Hrvatske, predstoji im borba za Kup gdje će u finalu na Opus Areni 13. svibnja igrati protiv Rijeke. Na Maksimiru su se oglasili o prodaji ulaznica:

“Oba kluba dobila su po 25 % kapaciteta stadiona, a navijači Dinama smješteni su na njegovoj južnoj strani.

Prodaja ulaznica za Dinamovu navijačku tribinu (sektori D1, D2, D3, D4), po cijeni od 20 €, počinje u srijedu, 29. travnja u 11:00 sati, kada će se na gnkdinamo.hr objaviti poveznica za kupovinu ulaznica. Ulaznice će biti u prodaji do rasprodaje dostupnih kapaciteta, a najkasnije do ponedjeljka, 11. svibnja u 18:00 sati. Najprije će se za kupovinu otvoriti sektori D2 i D3, a nakon što se oni rasprodaju, u prodaju će krenuti sektor D4 pa sektor D1.

Prvokup za članove i vlasnike godišnjih ulaznica ovaj put NEĆE biti moguć s obzirom na to da se ulaznice prodaju preko sustava HNS-a.”

Prodaja ulaznica za preostale tribine odvijat će putem javne prodaje na portalu za ulaznice Hrvatskog nogometnog saveza po sljedećim cijenama:

Tribina Zapad sredina: 55 €

Tribina Istok sredina: 55 €

Tribina Zapad bočno: 45 €

Tribina Istok bočno: 45 €