Kovačević opet radi promjene, ovo je vjerojatni sastav za okršaj s Betisom

Luka Kolanovic via Guliver

Dinamo večeras u 18.45 sati na Maksimiru dočekuje Betis u 6. kolu Europske lige.

Dinamo je pred okršaj s Betisom na 22. mjestu Europa lige sa sedam osvojenih bodova u pet kola. Momčad Marija Kovačevića otvorila je europsku sezonu s dvije pobjede i jednim remijem u prva tri kola, ali je s dva teška uzastopna poraza od Celte (3:0) i Lillea (4:0) napravila korak unazad u borbi za nokaut fazu.

Kovačević bi trebao napraviti rotacije u momčadi za ovu utakmicu.

Očekivani sastav Dinama za Betis:

Filipović – Mikić, Galešić, McKenna, Goda – Soldo, Mišić, Ljubičić (Stojković) – Topić, Beljo, Hoxha.