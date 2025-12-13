Kovačević najavio Slaven: ‘Znaju se naša očekivanja, nećemo tražiti nikakav alibi’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo sutra u sklopu 17. kola SHNL-a gostuje kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Nakon poraza od Betisa (3:1) u Europskoj ligi, Plavi moraju vrlo brzo zaboraviti na tu utakmicu i fokusirati se na Koprivnicu. Dinamo s dvije pobjede u preostala dva susreta protiv Slavena i Lokomotive može osigurati prvo mjesto prije pauze na polusezoni. Utakmicu je najavio Mario Kovačević.

“Znaju se naša očekivanja, trebamo s pobjedama završiti prvenstvo. Težak ispit je Slaven Belupo, momčad koja trenutno igra u najboljoj formi, nisu izgubili dva mjeseca, zadnji poraz im je bio protiv nas. Jedna ekipa koja igra otvoren, dobar nogomet, nije tamo samo Adriano Jagušić, imaju dosta kvalitetnih igrača. Znamo da neće biti lagano, ali vjerujem i nadam se dobroj i otvorenoj igri u kojoj će navijači uživati i da ćemo doći do pobjede”, rekao je Kovačević u uvodu.

Kovačević se vratio na susret s Betisom.

“Navikli smo se igrati nakon europske utakmice. Imamo problema s bolešću. Nakon Lisice i Luka Stojković je prije utakmice s Betisom otpao zbog bolesti. Još uvijek ne možemo računati na Valinčića, vidjet ćemo u kakvom će stanju biti Bakrar. Nadam se da će on moći igrati. Ostali su dobro, odmorili smo se, nećemo tražiti nikakav alibi, u dobroj i otvorenoj utakmici tražit ćemo pobjedu.”

Koprivničani su u odličnoj formi, ali Kovačević ih dobro poznaje.

“Drago mi je za Slaven, treća pozicija na tablici pokazuje da ovu sezonu igraju dobro. Znam da se oni neće samo braniti u Koprivnici, oni će se htjeti nametnuti, to bi nama trebalo odgovarati. Siguran sam da će utakmica biti jako zanimljiva za gledatelje. Samo nas zanima pobjeda, tako ćemo se i postaviti.”