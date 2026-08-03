Kovačević najavio okršaj protiv Žalgirisa: ‘Ne vjerujem da nas Sopić može iznenaditi’

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Mario Kovačević i Moris Valinčić najavili su utakmicu protiv Kauno Žalgirisa.

Trener Dinama Mario Kovačević i desni bek Moris Valinčić najavili su prvu utakmicu 3. pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa, koja se u utorak od 20 sati igra na Maksimiru. U Dinamu vjeruju da će ovoga puta prikazati bolju izvedbu nego protiv Thuna, kada su, unatoč prolasku nakon produžetaka, odigrali vrlo loše prvo poluvrijeme i našli se u zaostatku od dva gola.

Iako se litavski prvak na papiru čini lakšim suparnikom, u Maksimiru upozoravaju da momčad Željka Sopića zaslužuje maksimalan respekt.

Govoreći o stanju u svlačionici, Kovačević je otkrio da će imati nešto širi izbor igrača.

“Što se tiče kadra, Zajc je imao problema, ali normalno je trenirao, vjerujem da će biti u kadru. Prevljak se priključuje, bit će i on u konkurenciji za utakmicu. Nisam bježao od toga da smo favoriti, ali trebamo to pokazati na terenu. Oni su ozbiljna momčad, imaju naše igrače, našeg trenera koji nas dobro poznaje, moramo se dobro pripremiti. Ako nećemo biti pravi, možemo imati problema.”

Posebno se osvrnuo na loš ulazak u utakmice, što je Dinamu ove sezone već nekoliko puta stvaralo probleme.

“Imali smo problema s ulascima u utakmicu od početka sezone. Pričamo o tome stalno i želimo pobjedu, dat ćemo sve od sebe. Znamo da nas čeka i uzvrat, da neće sve biti gotovo u Maksimiru, ali pobjeda je naš cilj.”

Mogući prolazak donio bi Dinamu i značajnu financijsku dobit, no trener tvrdi da se time ne opterećuje.

“Ne opterećujemo se time koliko je financijski ulog u igri, možda je veće opterećenje bila utakmica s Thunom. Kako god, mi smo Dinamo i uvijek želimo pobijediti, znamo da nas čeka teška utakmica. Oni će se braniti, uvijek tako igraju u gostima, neće nam biti lako.”

Jedno od pitanja odnosilo se na Željka Sopića i mogućnost da svojim poznavanjem Dinama iznenadi bivši klub.

“Ne vjerujem da nas može iznenaditi, u gostima se uvijek dobro brane, Željko je tu majstor! Imaju brze igrače, nekad i dobar visoki presing, ali ne mogu nas iznenaditi. Kažem, ovisi o nama, napravili smo dosta prilika i protiv Slavena, zabili smo dva gola, vjerujem da ćemo sad biti efikasniji.”

Kovačević smatra da bi iskustvo iz dvoboja s Thunom trebalo biti korisno u nastavku europskih kvalifikacija.

“Thun je ozbiljan suparnik. Ali, taj prolazak nas mora samo dići, nećemo se vraćati na to. Svi imaju snagu i moć u ovoj fazi sezone i ni protiv koga nije jednostavno pobijediti. Nadam se da smo naučili nešto iz tog Thuna.”

Na pitanje o sastavu za susret protiv Litavaca najavio je određene promjene, ali i nastavak rotacija.

“Bit će to miks ove dvije utakmice, dali smo svima priliku, pokazalo se da možemo na sve računati. Igrat će oni koji su u najboljoj formi, tako ćemo slagati momčad. Imam sreće da imamo kvalitetne igrače, gledat ću, recimo, tko je najbolji na krilnim pozicijama i oni će igrati. Ali, mislim da koga god stavim da će biti dobar. Stoperi? Presretan sam zbog konkurencije, dva različita stoperska para su dosad igrali, miksat ćemo, svi će igrati. Kad nismo mijenjali prošle godine imali smo problema, odlučivat ćemo od utakmice do utakmice.”

Posebno je istaknuo povratak Luke Stojkovića.

“Svakome nedostaje kvalitetan igrač kao Stojković, vidjelo se protiv Thuna, vidjelo se kako je dobar protiv Belupa. S njim smo bolji i kvalitetniji.”

Pred novinare je izašao i Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka protiv Thuna, koji je naglasio važnost dobrog početka utakmice.

“Želim da dobro uđemo u utakmicu, a onda se sve više dižemo i na kraju pobijedimo. Pobjeda je svakako dobrodošla, s njom clean sheet, to bi nas dobro zadovoljilo. Ali, prije svega dobro ući u utakmicu, a onda sve ostalo.”

Govorio je i o svojoj formi te mogućem transferu.

“Nije upitan svaki put moj doprinos, uvijek dajem maksimum, nekad je bolje, nekad nije. Uvijek želim biti još bolji. Transfer? Ne bih o tome, fokusiram se samo na utakmicu i Žalgiris, da pobijedimo i da idemo dalje.”

Na kraju je upitan razmišlja li već o mogućem play-offu i norveškom Vikingu, no poručio je da je prerano za takve teme.

“Prije play-offa imamo tri utakmice, Žalgiris pa uzvrat pa HNL. Ne treba žuriti, treba odraditi dobar trening, pripremiti se za Žalgiris, a onda pobijediti.”