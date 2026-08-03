Baturina dobio novog suigrača iz Chelseaja: Fabregas ga je pratio mjesecima

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TizianoxBallabio IPAxSport via Guliver

Como je postigao dogovor s Chelseajem oko transfera stopera Trevoha Chalobaha u poslu vrijednom više od 35 milijuna eura.

Dvadesetsedmogodišnji branič trebao bi potpisati dugogodišnji ugovor te preuzeti jednu od vodećih uloga u momčadi koju vodi Cesc Fàbregas. Talijanski klub prošle je sezone završio na četvrtom mjestu Serie A i tako izborio plasman u Ligu prvaka.

Chelsea će odmah dobiti oko 30 milijuna eura, dok kroz bonuse može zaraditi još približno 6 milijuna eura. Dogovor je postignut nakon dugotrajnih pregovora, a ukupna vrijednost transfera gotovo odgovara londonskom klubu, koji je tražio oko 35 milijuna eura uz dodatnih 6 milijuna eura kroz bonuse. Za Chalobaha je interes pokazivao i Inter.

Fàbregas je već dulje vrijeme želio dovesti engleskog reprezentativca te ga je pratio više od šest mjeseci.

Chalobah tako napušta klub u kojem je proveo gotovo dva desetljeća, nakon što je još kao dječak stigao u Chelseajevu akademiju.

Njegov odlazak dio je plana smanjenja igračkog kadra novog trenera Xabija Alonsa.

Chelsea je ovog ljeta već doveo 26-godišnjeg Maxencea Lacroixa iz Crystal Palacea za oko 61 milijun eura, čime je dodatno ojačao obranu iskustvom i visinom.

Unatoč tome, londonski klub i dalje ima čak devet stopera u prvoj momčadi: Levija Colwilla, Wesleyja Fofanu, Tosina Adarabioya, Josha Acheamponga, Benoîta Badiashilea, Aarona Anselmina, Axela Disasija, Mamadoua Sarra i Lacroixa.

Chelsea želi prodati Disasija i Badiashilea, dok bi Sarr ili Acheampong mogli otići na posudbu, moguće u neki drugi klub Premier lige.