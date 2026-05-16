Kovačević momčadi priključio trojicu juniora, protiv Belupa bi mogao debitirati Šimićev sin?

Aleksandar Djorovic via Guliver

Trener Dinama Mario Kovačević jednu je stvar ponovio više puta posljednih dana.

“Dat ćemo priliku i nekim mladim igračima u ove dvije utakmice”, više je puta rekao Mario Kovačević zadnjih dana.

Dinamo čeka još utakmice protiv Slavena Belupa (nedjelja, 16 sati) i Lokomotive idućeg vikenda pa onda slijedi velika fešta povodom duple krune u Maksimiru.

U Koprivnici bismo mogli vidjeti i neka nova imena u zapisniku. Uz već standardne članove prve momčadi, Marka Zebića, Svena Šutnu i Cardosa Varelu, Kovačević je priključio još trojicu juniora.

Oni su Nikola Radnić, Nikolas Šimić i Josip Brundić. Radnić je stoper, koji će početkom lipnja napuniti 18 godina, koji je za Modre ove sezone odigrao ukupno 21 utakmicu na domaćim terenima, uz, naravno, nastupe i na Premier League International Cupu.

Brundiću je 19 godina, igrač je sredine terena, u 27 utakmica u juniorskim natjecanjima zabio je 14 golova, a sve je važniji igrač juniorske momčadi koju vodi Jerko Leko, ovo je sezona njegove prave afirmacije, prenosi Germanijak.

Tu je i Nikolas Šimić. Ljevi bek, sin bivšeg Dinamova kapetana, kasnije i člana Uprave za sport, Darija Šimića. Ima 19 godina, a u Maksimiru je već odavno označen kao veliki potencijal, zajamčene budućnosti na poziciji koja je oduvijek deficitarna, ali nije Nikolas imao sreće s ozljedama, zadnje dvije-tri sezone ima problema, bio je po operacijama i rehabilitacijama.

Proljetos se vratio na teren, odigrao dosad tri utakmice za juniore u Kupu i prvenstvu. Protiv Sesveta prošlog vikenda bio je i starter, igrao je 70 minuta. Tijekom tjedna bio je član momčadi na jakom Blue Stars Cupu u Zürichu, gdje je Dinamo osvojio drugo mjesto nakon poraza u finalu od Espanyola (2:0), a sada bi mogao debitirati za seniore.