Kovačević: Dok su tu još neki senatori Vatrenih volio bih ih uloviti ako je moguće

Podijeli :

Igor Kupljenik via Guliver

Franko Kovačević hit je priča u Sloveniji.

Hrvatski nogometaš ima 24 gola u 21 nastupu u svim natjecanjima ove sezone, a na drugom mjestu je Harry Kane koji ima dva gola manje. U razgovoru za Dnevnik Nove TV komentirao je fantastične igre ove sezone:

“Jedno je zabijati u Sloveniji, a drugo je na europskom nivou. Naša ekipa radi ozbiljne rezultate u Europi. Možemo vidjeti i u Hrvatskoj da nije lako za klubove da uđu u europska natjecanja, a pogotovo da netko zabija toliko golova. Radi toga sam sretan i to skreće pažnju na mene.”

Njegove igre zainteresirale su brojne klubove, pa su se tako za njega raspitivali Sevilla, Celta Vigo i Fiorentina.

“Ja sam rekao svom menadžeru Ibričiću i predsjedniku kluba da me ne zanimaju sad nikakve stvari, da mi ništa ne govore. Ja se samo fokusiram na treninge, na utakmice. Oko zime, možemo pričat na zimu. Ja sam tu prezadovoljan, moja obitelj je zadovoljna i nema nikakvih problema koliko god da ja tu ostanem”, rekao je Kovačević i osvrnuo se na reprezentativni pretpoziv: