Konate: Uništila me Jotina smrt, ništa me nije interesiralo

Podijeli :

AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Reprezentativni stoper Liverpoola Ibrahima Konate izjavio je da se borio s depresijom nakon pogibije suigrača Dioga Jote i smrti svog oca.

Portugalski napadač Jota poginuo je u prometnoj nesreći u srpnju prošle godine, a Konateov otac Hamady preminuo je u siječnju nakon dugotrajne bolesti.

Mbappe ‘dogovorio’ transfer: Zvijezda Liverpoola potpisuje za Real

“I u nogometu možete bolovati od depresije, ne morate se sramiti zbog toga. Često sam od igrača čuo da pate od depresije, ali navijači i ljudi koji su izvan našeg kruga to ne razumiju jer mi zarađujemo puno novca”, rekao je Konate, koji će ovog ljeta, kad mu istekne ugovor, napustiti Liverpool, a karijeru će nastaviti u Real Madridu.

Standardni prvotimac francuske reprezentacije, za koju je skupio 27 nastupa, istaknuo je da ga je smrt suigrača Dioga Jote jako pogodila.

“To me je uništilo, u tom trenutku ništa me nije interesiralo. No, morate se vratiti nogometu jer nemate izbora. Mi smo zaposlenici kluba, plaćaju nas svaki mjesec i imamo obaveze. Nije bilo izbora, morate se vratiti na teren, igrate za sebe, ali i njega te njegovu obitelj. Ne možete to preboljeti, ali morate naučiti živjeti s time”, napomenuo je Konate.