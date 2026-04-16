Kompany ogorčen nakon duela Stanišića i Rüdigera: ‘Naš igrač leži, a on mu skoro daje pet’

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Imao je i stručnjak minhenskog Bayerna nešto reći na suđenje u okršaju protiv Kraljeva...

Vincent Kompany je dobio žuti karton nakon što je Kylian Mbappe zabio za tadašnje vodstvo Reala 3:2, a belgijski stručnjak burno je reagirao jer je smatrao da je u akciji koja je prethodila golu napravljen prekršaj nad Josipom Stanišićem.

Kompany je nakon utakmice za DAZN objasnio zbog čega je tako reagirao i poručio da, po njegovu mišljenju, odluka sudaca nije bila ispravna.

“Mislim da odluka nije bila ispravna. Pogledajte što se događa na terenu, koliko se ljudi buni i što govore”, rekao je Kompany.

“Uvijek se trudim pokazati poštovanje, pa tako i ovaj put. Normalno je da u onakvoj situaciji nešto kažem. Naš igrač leži na podu, a on mu skoro daje pet!”, objasnio je Kompany, kritizirajući ponašanje Antonija Rüdigera.

Kompany će zbog tog žutog kartona propustiti prvu polufinalnu utakmicu protiv PSG-a.