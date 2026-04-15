Kompany izvadio Stanišića, treba li se Dalić u Münchenu zabrinuti?

U 42. minuti uključio se u jednu napadačku akciju, no nakon duela s Antoniom Rüdigerom ostao je na travi i previjao se. Sudac Slavko Vinčić nije dosudio prekršaj, a Real je u nastavku iste akcije stigao i do trećeg pogotka.

Stanišić je nakon ukazane pomoći nastavio do kraja prvog poluvremena, iako je bilo vidljivo da osjeća posljedice udarca i da postoji sumnja na lakšu ozljedu. Situacija svakako zabrinjava i izbornika Zlatka Dalića, koji je utakmicu pratio s tribina u Münchenu, s obzirom na važnost Stanišića u njegovim planovima za reprezentaciju.

Na poluvremenu ga je trener Vincent Kompany odlučio izvesti iz igre i ostaviti u svlačionici, pa hrvatski branič nije nastavio susret u drugom dijelu.