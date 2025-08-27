Komentatori SK o Hajdukovim Španjolcima: ‘Obojica su premija za HNL, a Guillamon je bolji stoper nego vezni’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajdukovi navijači oduševljeni su 'ulovom' Gorana Vučevića i Ivana Rakitića. Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez, nadaju se ljubitelji Bijelih, trebali bi biti taj ključan, šampionski dodatak momčadi Gonzala Garcije. A što na sve kažu komentatori Sport Kluba, dobro upućeni u španjolski nogomet?

Dugi niz godina španjolska La Liga ‘stanovala’ je na kanalima Sport Kluba, a jedni od glavnih protagonista i štovatelja te lige bili su – i još uvijek jesu – komentatori Ivan Hodoba i Zoran Grgić.

Prateći La Ligu profesionalno kroz prijenose na SK i emisiju ESKANYOLA, ali i privatno, sjećaju se i dvojca koji je ovog tjedna potpisao za Hajduk, Huga Guillamona (25) i Edgara Gonzaleza (28).

Podsjetimo, Guillamon je veznjak koji u Hajduk stiže u transferu iz Valencije te je s Bijelima potpisao do ljeta 2027. godine. Za prvu momčad Valencije debitirao je početkom 2020. godine te je od tada skupio 125 službenih nastupa u kojima je upisao četiri pogotka uz isto toliko asistencija.

Gonzalez je stoper koji dolazi na posudbu do kraja aktualne sezone iz redova španjolskog drugoligaša Almerije. Gonzalez iza sebe ima 80 nastupa za Betis i još 77 za Almeriju, od toga 40 u prošloj sezoni koju je Almeria provela u Segundi.

“Gonzaleza se sjećam iz Betisa. Igrao je obrambenog veznog, iako je nominalno stoper. Tehnički je malo ispod nekog španjolskog prosjeka, ali opet dovoljno dobar da možeš reći kako nije onaj klasični zadnji vezni, razarač. Pokriva dosta terena i prilično je brz, obrambeno je jači nego prema naprijed. Rekao bih, jedan moderan tip igrača”, prisjeća se Hodoba, uz ogradu kako je od tih vremena prošlo podosta godina i još više igrača. Nije se lako svega sjetiti tako detaljno, ali neke su stvari ipak ostale.

“Ne znam s kim bih ga usporedio. Možda je neka loša kopija Patricka Vieire. Uglavnom, solidno je igrao tada za Betis kao zadnji vezni. Čak je igrao svih 90 minuta kada su pobijedili Real Madrid 4:1.”

Guillamona je Hodoba gledao češće.

“Ostao sam neodređen po pitanju njegovih znanja. Također je obrambeni igrač, iako su i njega gurali u vezu, što je po meni bila pogreška. Dobar je u skoku, toga se sjećam, a na tlu i u čuvanju igrača nešto je tanji. Ali pazite, pričamo o La Ligi. Mislim da su obojica igrača premija za HNL. Uz to, Guillamon ima tri nastupa za reprezentaciju Španjolske i bio je konstanta u reprezentacijama nižih uzrasta. Već to samo po sebi dosta govori.”

Na Guillamona se nadovezao kolega Grgić, koji je komentirao igračev debi za Valenciju.

“On je debitirao za Valenciju u drugom poluvremenu protiv Real Sociedada, mislim 2020. godine i čak sam i prenosio tu utakmicu. U početku je igrao stopera, solidno, a kasnije je prešao na ‘šesticu’. Vrijedan je igrač, trkački moćan i dobar u duel igri.”

“Nešto je slabije kreacije, ali pun ga je teren. Voli ići na skok i biti u završnici. Slabija mu je strana to što je sklon žutim kartonima. U svakom slučaju, odlično pojačanje umjesto Rakitića. Mislim da će igrati kao osigurač iza Krovinovića i Pajazitija”, smatra Grgić.

“Što se tiče Gonzaleza, sjećam se da je bio polivalentan. Često je igrao u veznom redu Almerije uz nekoliko sjajnih golova. Koristan je i iskusan, svakako.”